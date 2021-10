Thy havde flere vanvidsbilister i weekenden. En var dog værre end de andre.

Det drejede sig om en ung mand, der kørte i en BMW søndag eftermiddag i Thy.

Ifølge TV Midtvest nåede speedometeret i politibilen op på mere end 217 kilometer i timen, da politiet forsøgte at få fat i vanvidsbilisten.

»Efter cirka seks kilometers eftersætning, så stoppede han,« forklarer Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Fartgrænsen på strækningen var 80 kilometer i timen.

Bag rattet sad en 21-årig mand fra Mors.

Han er nu sigtet for fartovertrædelse samt ikke at være stoppet for politiet. Derudover havde han ikke kørekortet med sig, hvilket også giver ham en bøde.

Og da der er tale om vanvidsbilisme, så er bilen ligeså konfiskeret.

Den 21-årige mand var ikke den eneste, der kørte lidt for stærkt til politiets smag.

Fredag fangede politiet også en vanvidsbilist i Thy, hvor en fartkontrol blitzede en mand, der kørte 111 kilometer i timen i en byzone.

Da hastighedshedsgrænsen der er 50 kilometer i timen får den bilist også konfiskeret sin bil. Her var der tale om en 21-årig mand fra Viborg.