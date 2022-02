Kort efter klokken 6 søndag morgen satte 22-årige Mia Skadhauge Stevn sig ind i en mørk bil på Vesterbro i Aalborg, og siden er hun ikke blevet set.

Samme weekend er også unge Oliver Ibæk Lund forsvundet efter en bytur i Jomfru Ane Gade, og både pårørende og politiet savner fortsat de to unge.

Netop Mia Skadhauges mystiske forsvinden i hvad politiet formoder er en pirattaxa, har gjort folk usikre.

Det siger flere af de unge piger, B.T. har talt med på gaden i Aalborg.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

21-årige Louise Lykkegaard Christensen fra Brønderslev var selv i Jomfru Ane Gade samme aften som Mias forsvinden.

»Det virker lidt uhyggeligt på en måde. Jeg tænker, det kunne ligeså godt have været en selv, som havde kommet ud for et eller andet, hvis man havde fået for meget indenbords,« siger hun, da B.T. møder hende i gågaden sammen med veninden Matilde Bredahl Christensen på 20 år.

»Det er lidt utrygt, at nogen bliver væk en gang imellem og ja, det kunne lige så godt have været en selv. Det er jo tit unge, der forsvinder, så det at man er jævnaldrende, gør det mere utrygt,« siger Matilde Bredahl.

Føler I jer trygge?

»I Jomfru Ane Gade føles det egentlig meget trygt,« siger Louise og fortsætter:

»Der er så mange mennesker, der kan holde øje med en. Men lige så snart man forlader Gaden, kan man godt få følelsen af at være på vagt.«

Derfor laver hun også telefonopkald på hjemture fra byen – for at skræmme eventuelle overfaldsfolk væk.

»Jeg tænker altid over at snakke med nogen og ringe med nogen, så der altid er nogen, der ved hvor man er,« siger Matilde Bredahl.

Det var efter en bytur i Jomfru Ane Gade, at 22-årige Mia Skadhauge Stevn forvandt natten til søndag. Foto: Byrd Vis mere Det var efter en bytur i Jomfru Ane Gade, at 22-årige Mia Skadhauge Stevn forvandt natten til søndag. Foto: Byrd

Samme fremgangsmøde benytter en anden Mathilde sig af, nemlig Mathilde Froman fra Aalborg, der læser Kommunikation og Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Også hun er påvirket af sagerne.

»Fakeopkald har jeg brugt rigtig mange gange,« siger den 21-årige studerende.

»Jeg var i byen i fredags, og min roomie var i lørdags. Jeg tænker meget over ikke at gå hjem alene. Det skal jeg i hvert fald ikke nu,« fortsætter hun.

Mathilde Froman deler baggård i Aalborgs Vestby med sin studieveninde Laura Eskildsen, og de sørger altid for at følges hjem.

»Men min roomie gik alene hjem i lørdags, og man tænker jo: 'Det kunne have været hende',« siger hun og bakkes op af Laura Eskildsen:

»Det er virkelig uhyggeligt. Når vi skal hjem, går vi jo også i vestlig retning mod Vesterbro. Det er også den Netto (hvor Mia satte sig ind i bilen, red.), vi kender. Både mig og Mathilde, og min vennegruppe har i hvert fald talt om, at vi nok ikke skal gå alene hjem nu her.«

