Blot ti minutter før 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt ind i en mørk bil, er hun spottet på overvågningsvideoer fra Club Wolf i Jomfru Ane Gade.

Dermed er der nye informationer i Mias færden fra natten til søndag, hvor hun siden har været meldt savnet.

Bestyrer af Club Wolf, Lasse Bøgelund Madsen, så selv Mia komme ind på natklubben kort før klokken 6.

»Vi var ved at lukke af og skulle have de sidste gæster ud, hvor en ung, nydelig pige lige pludselig står ved siden af og taler til min DJ. Jeg siger stille og rolig til hende, at hun er nødt til at forlade stedet,« husker Lasse Bøgelund Madsen og viser et par videoklip fra klubbens overvågning, hvor Mia Skadhauge Stevn ses.

Lasse Bøgelund Madsen, bestyrer af Club Wolf, kigger på mobilen, der viser overvågningsbilleder af forsvundne Mia Skjaldhauge Stevn på besøg på natklubben kort før hendes forsvinden. Vis mere Lasse Bøgelund Madsen, bestyrer af Club Wolf, kigger på mobilen, der viser overvågningsbilleder af forsvundne Mia Skjaldhauge Stevn på besøg på natklubben kort før hendes forsvinden.

Lasse Bøgelund Madsen har tirsdag formiddag været i kontakt med Nordjyllands Politi om sagen og fortalt, hvad han ved og kan dokumentere om den 22-årige sygeplejestuderende gøren og laden.

»Jeg kunne kende øllen, da jeg så politiets billeder, og der ringer jeg selvfølgelig 1-1-4 og får en kvinde i røret, der sender den videre til sagsbehandlingen,« fortæller han.

Siden har han dog ikke hørt fra politiet.

»Det er fair nok, der er sikkert tusindvis af henvendelser, men det, jeg ikke kan forstå, er, at når jeg siger, jeg ved, hvordan hun har været og har det på video, at de så ikke kontakter mig igen,« siger Lasse Bøgelund Madsen.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

Ifølge bestyreren og flere andre vidner virkede Mia Skadhauge Stevn påvirket, da hun ankom til natuklubben med en drink fra en anden bar i hånden. Lasse Bøgelund Madsens dørmand bad hende om at forlade stedet, hvilket hun gjorde godt ti minutter efter sin ankomst.

Da hun forlod natklubben, gik hun først ad Jomfru Ane Gade mod syd og 7Eleven-butikken, inden Lasse Bøgelund Madsen på sin overvågning udenfor natklubben kort tid efter kan se hende gå i retning af Jomfru Ane Gades nordlige retning.

»Jeg kunne godt mærke, da jeg så billedet af hende, tog det lidt hårdt på mig. At det sidste sted, hun havde været, inden hun forsvandt, var inde ved os. Den er hård ved mig,« slutter bestyreren.

Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, har til B.T. fortalt, at Mia steg ind i den mørke bil foran Netto klokken 06.09 – efter hun havde stået der i 10-15 sekunder.

Alle henvendelser til politiet bedes rettes til telefon 1-1-4.