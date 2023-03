Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man skal ikke bevæge sig mange meter, før man kan høre snakken. Samtaler om det, der uden tøven har optaget store dele af Aalborg i løbet af onsdagen.

Nemlig anklageskriftet, som blev frigivet tidligere, hvori det står, hvordan 22-årige Mia Skadhauge Stevn, ifølge politiet, på tragisk og uretfærdig vis endte sine dage sidste år.

B.T. har i Aalborg talt med flere om netop dét.

To af dem er veninderne er Emma Freiheit og Karina Andreasen, som begge er 19 år og bor i Aalborg.

En tom Jomfru Ane Gade i Aalborg onsdag. Det var her, Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i live. Vis mere En tom Jomfru Ane Gade i Aalborg onsdag. Det var her, Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i live.

»Jeg føler, stemningen i byen har været meget trykket. Man har været lidt bange på en måde. Det får også en til at tænke og føle, at man skal passe på sig selv, fordi man ikke ved, hvad der kan ske,« lyder det fra Emma Freiheit, da B.T. møder hende på gågaden i det centrale Aalborg.

Ved siden af står Karina Andreasen. Hun nikker.

»Jeg føler, vi er gået flere sammen i en gruppe. I stedet for, at der er en, der går alene. Det har man ikke haft lyst til,« siger hun.

Den 22-årige kvinde forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar sidste år, og de sidste billeder af hende i live viser, hvordan hun satte sig ind i en mørk bil.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Få dage senere blev hun fundet dræbt. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Få dage senere blev hun fundet dræbt. Foto: Privatfoto

Hun blev fundet dræbt fire dage senere.

Sidste år talte B.T. med unge kvinder, da Mia stadig ikke var fundet. Og her gengav de blandt andet, »at det lige så godt kunne være sket for dem selv«.

Den følelse sidder stadig.

»Hvis det kan ske for hende, så kan det ske for alle andre. Det er jo en tilfældighed, at det lige blev hende. Jeg synes, det er meget skræmmende, at der er en, som gør sådan noget,« siger Emma Freiheit og tilføjer:

Advarsel: Voldsomme detaljer I anklageskriftet lyder det, at den 37-årige udsatte Mia Skadhauge Stevn for »betydelig lemlæstelse«, ved blandt andet kvælning og sammenklemning af brystkassen, der resulterede i hindring af blodafløbet fra hovedet. Herved påførte han ifølge anklageskriftet blandt udtalt blodopstemning i hjernen. Skader, der kostede den unge kvinde livet. Efterfølgende skulle den 37-årige mand have parteret kvindens lig med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks i ikke under 231 dele, hvorefter han skulle have anbragt delene i afløbsrens og opblandet kaustisk soda med henblik på opløsning. Slutteligt skulle han have spredt ligdelene i Dronninglund Storskov. Nogle af dem blev ifølge anklageskriftet gravet ned. Andre blev placeret i skovbunden.

»Sagen fylder stadig bare en del – også med de nye detaljer. Jeg kender også flere, som kendte hende. Og jeg tror, man snart har brug for en form for afklaring.«

Også på Safehouse i Jomfru Ane Gade, hvor unge kan søge hen i nattelivet – som blev etableret i maj – er man påvirket af de gruopvækkende detaljer i sagen.

Det fortæller Martin Rossen, der udover at være med til at drive Safehouse, også er dørmand i weekenderne.

»Vi kendte godt Mia. Hun var kendt som en glad og frisk pige. Hun var også typen, der altid gerne ville hen og sige hej til dem, hun kendte i døren. Så jo, det har fyldt rigtig meget.«

Adskillige lagde lys og blomster sidste år. Foto: Henning Bagger Vis mere Adskillige lagde lys og blomster sidste år. Foto: Henning Bagger

Ifølge anklageskriftet skulle den varetægtsfængslede og tiltalte i sagen, en 37-årig mand, blandt andet have udsat den unge kvinde for voldtægt og en så voldsom lemlæstelse, at det kostede hende livet. Det skulle angiveligt være kvælning og sammenklemning af hendes brystkasse, der førte til hendes død.

Den 37-årige erkender usømmelig omgang med lig – men nægter sig skyldig i drab og voldtægt, har hans forsvarer Mette Grith Stage sagt.

Retssagen mod den tiltalte starter 7. juni ved Retten i Aalborg.

Der er afsat ni dage til sagen, hvor anklagemyndigheden skal forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de frygtelige forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet.

Der falder, ifølge planen, dom 29. juni.

Lyt til B.T. krimipodcast På Fersk Gerning herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: