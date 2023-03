Lyt til artiklen

Mia Skadhauge Stevn blev både voldtaget og lemlæstet, før hun en februardag sidste år afgik ved døden.

Det fremgår af det uhyggelige anklageskrift, som bliver omdrejningspunkt, når en 37-årig mand til juni indtager anklagebænken i Retten i Aalborg under tiltale for at have dræbt den unge kvinde.

Den 22-årige kvinde forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar sidste år, og de sidste billeder af hende i live viser, hvordan hun satte sig ind i en mørk bil.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, skete det klokken 06.09, hvorefter den 37-årige mod Mia Skadhauge Stevns vilje kørte hende ud til et øde skovområde ved Hammer Bakker og efterfølgende til sin bopæl, hvor han voldtog hende.

Advarsel: Voldsomme detaljer I anklageskriftet lyder det, at den 37-årige udsatte Mia Skadhauge Stevn for 'betydelig lemlæstelse', ved blandt andet kvælning og sammenklemning af brystkassen, der resulterede i hindring af blodafløbet fra hovedet. Herved påførte han ifølge anklageskriftet blandt udtalt blodopstemning i hjernen. Skader, der kostede den unge kvinde livet. Efterfølgende skulle den 37-årige mand have parteret kvindens lig med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks i ikke under 231 dele, hvorefter han skulle have anbragt delene i afløbsrens og opblandet kausisk soda med henblik på opløsning. Slutteligt skulle han have spredt ligdelene i Dronninglund Storskov. Nogle af dem blev ifølge anklageskriftet gravet ned. Andre blev placeret i skovbunden.

Herefter skulle den 37-årige mand have udsat hende for utallige forbrydelser i tidsrummet frem til klokken 15, fremgår det af anklageskriftet. Sagens groveste detaljer kan findes i faktaboksen.

Blandt andet skulle han have udsat hende for så voldsom lemlæstelse, at det kostede hende livet. Herunder kvælning og sammenklemning af hendes brystkasse, lyder det i anklageskriftet.

Den 37-årige er desuden tiltalt for usømmelig omgang med lig. I anklageskriftet beskrives det, at han frem til 9. februar parterede den unge kvindes jordiske rester, forsøgte at opløse dem og efterfølgende efterlod dem i et skovområde, hvor hun efter intens efterforskning blev fundet af politiet 10. februar.

Den tiltaltes forsvarer, Mette Grith Stage, fastslog i sidste uge, at hendes klient nægter sig skyldig.

»Da han tidligere har afgivet forklaring for lukkede døre i retten, er det begrænset, hvad jeg tør sige om hans konkrete stilling til tiltalepunkterne.«

»Men han nægter sig skyldig i drab, og de to øvrige tiltalepunkter (voldtægt og usømmelig omgang med lig, red.) har han det heller ikke godt med. Det må du godt citere mig for,« sagde hun til B.T.

Den 37-årige har siddet varetægtsfængslet siden 9. februar sidste år. Selvom han altså nægter sig skyldig i drabet, har han frivilligt ladet sin varetægtsfængsling forlænge indtil nu.

Retssagen mod ham starter 7. juni ved Retten i Aalborg. Over ni dage skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de frygtelige forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet.

Går alt efter planen, falder der dom 29. juni.