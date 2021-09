Natten til tirsdag fik en ung kvinde i den fynske by Jordløse sig noget af et chok.

Det hun så, fik straks kvinden til at ringe til politiet.

En ubuden gæst var – uden at kvinden havde bemærket det – trængt ind i hendes hjem på Landevejen i Jordløse, skriver Fyens Stiftstidende.

Kvinden bemærkede den ubudne gæst, da han iført sort tøj, sort kasket og sort mundbind løb ud af hendes kælderdør.

Hvordan manden var kommet ind i kvindens hjem, og hvad han ville der, er stadig et mysterium.

For det ser ifølge Fyns Politi ikke ud til, at manden har stjålet noget fra huset.

Kvinden har heller ikke set eller hørt noget, som tydede på, at manden var ved at begå et indbrud.

Hun nåede at få et signalement af den ubudne gæst, før han stak af.

Manden skulle være mellem 170 og 180 centimeter høj og kraftig af bygning.

Ifølge kvindens beskrivelse kan han have været mellem 45 og 60 år gammel.

Fyns Politi vil gerne i kontakt med manden eller vidner i området, der kan have set noget omkring gerningstidspunktet. Du kan kontakte politiet på telefon 114.