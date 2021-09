Hun endte med at blive tvangsindlagt. Hun skulle køres i kørestol til toilettet. Hun måtte ikke bruge nogen kræfter.

Anoreksien var lige ved at tage livet af sangerinden Mathilde Falch. Men nu er hun blevet »benhård« og kæmper for bedre vilkår til den psykiske lidelse.

»Jeg var en grøntsag. Et hylster af en krop, der prøvede at overleve. Jeg havde fast en vagt, der holdt øje med mig 24 timer i døgnet,« fortæller 31-årige Mathilde Falch, der i øjeblikket er aktuel i 'Toppen af poppen'.

Hun var kun 17 år, men følte, at livet var slut.

Mathilde Falch var i et stort mørke, da hun var syg af anoreksi. Foto: Zuhal Kocan Vis mere Mathilde Falch var i et stort mørke, da hun var syg af anoreksi. Foto: Zuhal Kocan

Nogle kan leve med anoreksi i mange år, men Mathildes forløb gik hurtigt.

»Jeg var 'god' til at sulte mig selv. Så på kort tid tog det virkelig fart. Den dag, hvor jeg blev indlagt, fik jeg at vide, at jeg måske ikke ville overleve.«

Og indlæggelsen på psykiatrisk afdeling gjorde, at Mathilde Falch også selv begyndte at se lyset slukke.

»Jeg lå og planlagde, hvordan jeg kunne komme herfra. Jeg mistede troen på, at jeg nogensinde ville blive rask,« husker hun.

Spiseforstyrrelser Personer med en spiseforstyrrelse har det til fælles, at man har et forstyrret forhold til krop, vægt og mad. En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på flere måder. Det kan fx være i form af overspisning eller underernæring. Ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade lider 75.000 danskere af en spiseforstyrrelse. Lidelsen kan ramme børn såvel som unge og voksne, men optræder dog hyppigst blandt unge piger i puberteten frem til voksenalderen. Kilde: Sind.dk

Håbet var væk. Og i dag fortæller sangerinden, der i øvrigt er datter af Michael Falch, at det var afdelingen på det psykiatriske afsnits skyld.

»Det var ikke et rart sted at være. Jeg havde følelsen af, at det var et sted, hvor jeg blev observeret, men ikke hjulpet,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi har et system, som taber mange. Alt for mange kan ikke få den hjælp, de har brug for.«

Så snart Mathilde Falch var blevet 18 år, og dermed mydig, udskrev hun sig selv fra psykiatrisk afdeling. Indlæggelsen ville aldrig blive hendes redning – men det ville musikken.

»Mit vendepunkt blev sangskrivning. Efter indlæggelsen flyttede jeg ind i en lejlighed med min guitar og mit keyboard.«

Musikken fik hende til at give slip. Slip på dæmonen og det destruktive. Og i dag, på 12. år som 'rask', bruger hun stadig det musikalske og scenen til at smide kontrollen og blive »benhård«, som hun selv siger.

»På scenen slipper jeg al forfængelighed. Jeg giver min krop lov til at være vild, voldsom og grim. Jeg elsker at få noget af den vildskab ud, som jeg førhen vendte indad og var destruktiv med,« fortæller Mathilde Falch, der i dag er ambassadør for Landsforeningen SIND og Red Barnet.

Har du brug for hjælp? Så kan du ringe til foreningen SIND på: 70 23 27 50 og få hjælp. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livlinien.dk

Ifølge Sundhed.dk er anoreksi den psykiatriske lidelse med størst risiko for tidlig død. Og én ud af syv med anoreksi får det ikke bedre.

Men der er håb – ligegyldigt, hvor langt nede man er. Det mener Mathilde Falch i hvert fald:

»Det kan vende igen. Og jeg står frem og fortæller åbent om det for at inspirere til håb.«