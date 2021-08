Sognepræst Thomas Gotthard foretog omfattende planlægning, inden han slog sin hustru Maria From Jakobsen ihjel med stump vold og kvælning.

På små post-it sedler skrev han to-do lister over de ting, han skulle huske, når hustruen skulle slås ihjel.

»Det lyder forfærdeligt, men det gav mig en form for hobby,« forklarede han mandag i retten, hvor han var tiltalt for drabet.

En del af planlægningen fandt sted i Ansgarkirken i Hedehusene, hvor Thomas Gotthard frem til sin anholdelse 15. november sidste år arbejdede som sognepræst.

Et led i planlægningen gik ud på, at anskaffe en stor blå fodertønde, som han efter drabet anvendte til at skjule sin afdøde hustru. Denne fodertønde købte han af en mand, som han fandt via Den Blå Avis.

Thomas Gotthard var nervøs for, at købet af fodertønden ville kunne spores tilbage til ham, og derfor ringede han med vilje ikke til manden fra sin egen telefon. Istedet anvendte han kirkens telefon til at ringe til manden med fodertønden.

På samme måde var han meget omhyggelig med at fjerne digitale spor ved at slette søgehistorikken på sin telefon og computer. Alligevel kunne politiet slå fast, at han havde søgt på ord som »havdybde«, »olietønde« og »selvmord«.

Søgningerne blev ikke alene foretaget på hans egen pc, men også på hans arbejdscomputer, som han havde fået udleveret af Kirkeministeriet. Den computer er nu beslaglagt af politiet med henblik på destruktion.

Under forklaringen kom det også frem, at Thomas Gotthard ikke mente sig i stand til at flytte den store fodertønde ved egen kraft, når først han havde angbragt sin afdøde hustru i den.

Morderpræsten Thomas Gotthard blev fanget på overvågningskameraerne på genbrugspladsen, da han skilte sig af med en af de blå fodertønder, som han havde gemt ligdelene fra sin dræbte hustru i. Vis mere Morderpræsten Thomas Gotthard blev fanget på overvågningskameraerne på genbrugspladsen, da han skilte sig af med en af de blå fodertønder, som han havde gemt ligdelene fra sin dræbte hustru i.

Derfor lånte han en grå sækkevogn med røde håndtag fra kirken. Både den blå fodertønde og sækkevognen kom til at spille en central rolle i politiets opklaring af sagen.

Et overvågningsbillede fra fredag den 6. november viste, at Thomas Gotthard klokken 13.23 var forbi Frederiksund Genbrugsplads, hvor han blandt andet skilte sig af med en sækkevogn og en blå fodertønde.

Efter måneders intens efterforskning, der mere og mere pegede på Thomas Gotthard som gerningsmand til drab på sin forsvundne hustru, valgte Thomas Gotthard mandag at lægge kortene på bordet.

Han fortalte, at han den 26. oktober slog Maria From Jakobsen bevidstløs med en sten, han havde udvalgt på forhånd, hvorefter han slog hende ihjel ved at blokere hendes luftveje. Liget placerede han i den blå fodertønde.

Dagen efter drabet tog han på arbejde i kirken, hvor han holdt et møde med pårørende til en afdød omkring en forestående bistættelse. B.T. har spurgt Ansgarkirken, om Thomas Gotthard også gennemførte bisættelsen, men Kirken har ikke ønsket at svare på det spørgsmål.

»Kirken medvirker ikke til at rekonstruere Thomas Gotthards gøren og laden,« lyder det fra Morten Jeppsen, der er hyret som pressetalsmand for kirken.

I ugerne efter drabet flyttede Thomas Gotthard flere gange rundt på liget af sin afdøde hustru. Først overhældte han liget med saltsyre og kaustisk soda, og siden flyttede han det over i to mindre fodertønder.

Senere forsøgte han at begrave liget og endte med også at brænde Maria From Jakobsens jordiske rester. Han satte også ild til en lade, hvor han havde håndteret de ætsende kemikalier.

Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe

Udadtil lod han som om, at han ikke vidste, hvor hans forsvundne hustru befandt sig. Han havde fabrikeret et afskedsbrev og lod alle forstå, at hun havde været deprimeret igennem et stykke tid - en forklaring som blev modsagt af Maria From Jakobsens søster, der havde talt med hende kort inden hendes forsvinden.

En kilde tæt på Thomas Gotthard har tidligere fortalt B.T., at han vendte tilbage til sit arbejde som præst med den begrundelse, at det var bedst at få en hverdag op at køre trods de tragiske omstændigheder.

På Ansgarkirkens hjemmeside kan man i kalenderen læse, at der den 29. oktober var planlagt en 'popmusikalsk gudstjeneste', hvor Thomas Gotthard spillede populære sange med tre andre musikere. Kvartetten planlagde ifølge en lokalavis også en koncert i Vordingborg Kirke den 3. november.

15. november gennemførte Thomas Gotthard - ifølge Ansgarkirkens hjemmeside - en gudstjeneste. Senere den dag blev han anholdt af politiet. Mandag blev han idømt 15 år for drab.