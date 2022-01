Den 58-årige mand, der blev skudt af politiet og efterfølgende anholdt efter et længere drama torsdag aften i Aalborg Vestby, havde flere gange i løbet af aftenen truet med at skyde personer på gaden.

Det kom frem under dagens grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvor den 58-årige blev varetægtsfængslet.

Den sigtede var ikke selv til stede i retten, da han fortsat er indlagt på Aalborg Universitetshospital efter at være blevet skudt i benet af en politimand.

Af sigtelsen, som anklager Thomas Klingenberg læste op i retten, fremgår det, at manden flere gange ringede 114 og truede med at gå ned på gaden og skyde personer.

Bevæbnede betjente var til stede ved en lejlighed på Dannebrogsgade i det centrale Aalborg sent torsdag aften og natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Bevæbnede betjente var til stede ved en lejlighed på Dannebrogsgade i det centrale Aalborg sent torsdag aften og natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk

Inden da havde han overfor en kvinde, som besøgte ham i lejligheden, givet udtryk for, at han ville tage sit eget liv. Kvinden havde kontaktet politiet, hvor hun fortalte om hans planer, og at manden var påvirket af hash.

Det første opkald var klokken 21.05. Her truede manden ifølge sigtelsen med at tage sit eget liv og tage 'den første og den bedste' person på gaden med.

Politiet rykkede ud til lejligheden i Istedgade, hvor manden opholdt sig. Her beretter politiet om, at den nu sigtede stod i vinduet med en sølvfarvet pistol i hånden.

Der blev til adressen tilkaldt et indtræningshold med en forhandler, som var i telefonisk kontakt med den 58-årige.

Den 58-årige havde sagt til forhandleren, at han ville skyde mod politiet, ved at sige, han ville skyde den første han så. I forlængelse heraf havde manden sagt, at han ville komme ud med en pistol i den ene hånd og en kniv i den anden og skære halsen over på dem.

På den anden side af midnat lykkedes det politiet at tilgå den truende mand. Her skød en politimand den 58-årige i benet og blev herefter anholdt.

Det viste sig efterfølgende, at våbnet som den 58-årige havde truet med ikke var en rigtig pistol, men en attrap. Politiets teknikere skal nu fastlægge præcis hvilken type pistol, der er tale om

Den 58-årige er i første omgang blevet varetægtsfængslet til han selv kan møde op i retten. Hvilket forventes at blive i slutningen af næste uge.

Det er imidlertid ikke første gang, at den 58-årige mand er blevet beskudt af politiet. I maj 2010 affyrede en betjent ligeledes skud mod ham, da han forsøgte at køre en betjent ned i en bil.