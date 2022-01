»Jeg hørte skuddet, og så kunne jeg høre manden skrige.«

Anton Sundberg var vidne på første parket, da Nordjyllands Politi sent torsdag aften rykkede talstærkt ud til en ejendom på Istedgade i Aalborg.

Han bor i naboejendommen og kunne derfor både høre og se, hvad der skete lige udenfor hans egen lejlighed.

»Det var lidt efter klokken 21. Jeg sad i min sofa, og så kunne jeg høre noget tumult og uro. Jeg kiggede ud af vinduet og kunne se, politiet var ved at afspærre området,« fortæller han til B.T.

Foto: Privatfoto. Vis mere Foto: Privatfoto.

»Kort tid efter råbte politiet med en megafon, at vi skulle holde os væk fra vinduerne.«

Anton Sundberg fulgte politiets anvisninger og kunne derfor ikke se, hvad der foregik ude på gaden.

»Jeg må indrømme, det var lidt vildt. Jeg vidste jo ikke, hvad der foregik. Men man kunne jo fornemme, det var alvorligt,« siger han.

Han havde dog fået et glimt af, hvor meget politi, der var til stede.

»Politiet havde jo ikke bare pistoler. Det var hjelm, skjold og kampklart politiet. Det var meget skræmmende.«

Aktionen stod på i flere timer, og Anton Sundberg skulle op på arbejde fredag. Derfor lagde han sig i seng omkring midnat, hvor politiet stadig var massivt til sted i den ellers fredelige gade i Aalborg Vestby.

»Jeg havde lige lagt mig i seng og så hørte jeg skud,« siger han.

Nordjyllands Politi har bekræftet, at de har affyret skud på adressen og at manden, der blev ramt er kørt sygehuset. Politiet har ikke uddybet, hvad der mere præcist skete.

Bevæbnede betjente var til stede ved en lejlighed på Dannebrogsgade i det centrale Aalborg sent torsdag aften og natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Bevæbnede betjente var til stede ved en lejlighed på Dannebrogsgade i det centrale Aalborg sent torsdag aften og natten til fredag. Foto: Presse-fotos.dk

Anton Sundberg kunne fra sin lejlighed høre, at der blev råbt. Men om det var fra en opgang eller fra gården, er han ikke sikker på. Som han hørte det, blev der råbt: 'at personen skulle lægge våbnet eller våbnene fra sig. Og så råbte de, at han skulle presse hårdt mod såret'.

»Jeg har aldrig hørt skud så tæt på før, så jeg blev ret chokeret,« siger Anton Sundberg.

Fredag morgen var Anton Sundberg stadig påvirket af den situation, som han oplevede lige udenfor sin lejlighed.

»Man tænker lidt mere over, hvad der egentlig foregår i områede. Og jeg er mega spændt på at høre, hvad der præcis er foregået,« siger 31-årige Sundberg.

Nordjyllands Politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen angående torsdagens drama. Det er endnu uvist, hvad der førte til den store politiaktion.