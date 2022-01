Politiet har torsdag formiddag anholdt en ung mand i 20erne for et røveri i Netto.

Manden havde til hensigt at stjæle cigaretter fra Netto ved Hadsundvej i Aalborg, hvilket også lykkedes.

Han slap af sted med tre pakker, hvorefter han flygtede ud af butikken, oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Politiet blev alarmeret umiddelbart efter, ligesom to Netto-medarbejdere fulgte efter manden for at dirigere politiet på rette spor af manden.

Det fik den 25-årige mand til at vende sig om og true de to Netto-medarbejdere med en kniv, han havde medbragt til røveriet.

Det lykkedes imidlertid politiet at finde frem til den 25-årig efter knap 20 minutter ved Doravej i Aalborg.

Han er nu anholdt og er fortsat i politiets varetægt.

Politiets jurister skal nu afgøre, hvilken sigtelsen der skal rejses mod manden.

Medarbejderne, der anmeldte sagen og eftersatte den unge mand, kom ikke noget til. Politiet blev alarmeret torsdag klokken 10.31.