Efter tre uger på et fransk hospital – heraf 10 dage i kunstig koma – er en 18-årig gymnasieelev fra Helsingør nu endelig på vej hjem til Danmark.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Den unge mand blev alvorligt kvæstet, da han i midten af oktober var på studietur med sin klasse og en anden 3. g-klasse i den franske region Bretagne.

På turens sidste aften faldt han ud af et vindue og pådrog sig alvorlige skader.

Ulykken skete i ugen før efterårsferien, nærmere bestemt onsdag 13. oktober, og her tre uger senere kan eleven altså stadig vende hjem.

Rektor for Helsingør Gymnasium, Claus Ellekær Sommer-Madsen, siger til avisen, at eleven lå i kunstig koma imellem 10 til 12 dage, før han igen kunne trække vejret på egen hånd.

»Men det er stadig uklart, hvilke skader der er sket, og hvordan han kommer ud på den anden side af det her« siger rektoren.

Umiddelbart efter ulykken fortalte rektoren til B.T., at både elever og lærere på skolen er dybt påvirket af det, der er sket.

Eleverne i de to 3. g-klasser, der var med på turen, har modtaget krisehjælp fra psykologer.

»Vi er selvfølgelig dybt påvirket over situationen, og vi krydser alt, hvad der kan krydses for, at vores elev kommer tilbage sund og rask,« sagde han.