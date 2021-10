En 18-årig gymnasieelev fra Helsingør Kommune er blevet lagt i kunstig koma efter et fald fra et tag under en studietur i den franske Bretagne-region.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Der er tale om en elev fra 3.G på Gelsingør Gymnasium.

Eleven skal efter en afsluttende middag på turen have været oppe at kravle på hotellets tag, da eleven faldt ned.

Det fortæller rektor på gymnasiet, Claus Ellekær, til mediet.

»Eleverne havde ikke drukket, det havde de ikke fået lov til, så det sker desværre i ren og skær kådhed. Han falder ned fra noget, der svarer til 1. sal, og han lander så uheldigt, at lægerne har vurderet, at det er nødvendigt at lægge ham i kunstigt koma,« forklarer han.

Han fortæller videre, at de resterende elever og lærere nu er på vej hjem mod Danmark i bus.

De skulle have været ankommet hjem torsdag, men hjemrejsen blev udskudt på grund af uheldet.

B.T. følger sagen.