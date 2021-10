En studietur til Bretagne-området i Frankrig havde en brutal afslutning for to 3.g-klasser, da en 19-årig mand faldt ud af et vindue fra en højde svarende til første sal.

Dagen derpå er det en trist og forhåbningsfuld rektor på Helsingør Gymnasium, B.T. snakker med.

»Vi er selvfølgelig dybt påvirket over situationen, og vi krydser alt, hvad der kan krydses for, at vores elev kommer tilbage sund og rask,« siger Claus Ellerkær Sommer-Madsen, rektor på Helsingør Gymnasium.

Han fortæller, at den 19-årige elevs tilstand dagen efter ulykken er status quo.

»Eleven er stadig i kunstig koma. Lægen har vurderet, at det er den bedste måde, de kan behandle og observere ham på som følge af den kraftige hjernerystelse og de andre skader, han har pådraget sig.«

Rektoren er ikke selv sammen med de to klasser, der i løbet af fredagen har kørt i en bus hjem fra Frankrig. Han er dog orienteret om tilstanden og stemningen i bussen.

»Eleverne er både bekymret og kede af det. Det er klart. Men de passer også på hinanden. Meldingerne fra de lærere, jeg har kontakt med, er, at der bliver vist et utroligt sammenhold.«

Claus Ellerkær Sommer-Madsen har selv været i kontakt med samtlige forældre til klassernes elever.

»De er bekymret. Både for deres egne børn, men nok endnu mere for den tilskadekomne drengs helbred.«

Elever og lærere fra de to klasser ankommer fredag ved 16-tiden til Helsingør Gymnasium. Her vil de blive mødt af krisepsykologer for både elever, forældre og ansatte.

»Vi tager et møde med alle de involverede, når de ankommer på gymnasiet: Her har folk mulighed for at benytte psykologerne med det samme, hvis de ønsker det. De kan også vente, hvis de har behov for lige at vende derhjemme først. Nogle gange opstår behovet først efter nogle dage, og er tilfældet det, har de selvfølgelig også mulighed for at tilknytte en psykolog der,« siger rektoren, der samtidig fortæller, at de vil lave en plan omkring det fremtidige forløb for klasserne efter mødet, når krisepsykologerne har fået en opfattelse af elevernes behov.