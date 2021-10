Hvem lyver, og hvem siger sandheden?

Det er spørgsmålet i et yderst giftigt kendisopgør, der har tre af landets mest profilerede stemmer i indvandrermiljøet i hovedrollerne.

På den ene side står den prisbelønnede 35-årige forfatter Sara Omar, som står bag den autofiktive roman 'Dødevaskeren', mens den autodidakte filminstruktør Manyar Parwani står på den anden side sammen med den berømte komiker Omar Marzouk.

Og beskyldningerne vælter frem fra begge sider.

Det hele handler om en dokumentarfilm. En film, der aldrig nogensinde skal vises for offentligheden, hvis det står til Sara Omar.

Men lad os først skrue tiden tilbage til begyndelsen af 2018, hvor striden tog sin spæde start.

Her blev Sara Omar nemlig kontaktet af Manyar Parwani, som har stået bag flere dokumentarfilm, men hvis ry i 2016 tog et slag i den forkerte retning, da han blev beskyldt for at have løjet om sin research til en siden droppet film om terroristen Omar El-Hussein.

Han og Omar Marzouk ville gerne lave en dokumentarfilm om forfatteren Sar Omars populære debutroman, der af anmeldere blandt andet er blevet beskrevet som 'et knusende angreb på islam', hvilket hun indvilgede i.

Forfatteren Sara Omar blev sammenlignet med Yahya Hassan efter sin roman, 'Dødevaskeren'. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Forfatteren Sara Omar blev sammenlignet med Yahya Hassan efter sin roman, 'Dødevaskeren'. Foto: THIBAULT SAVARY

I 2019 blev samarbejdet mellem Sara Omar, Omar Marzouk og Manyar Parwani dog afbrudt pludseligt.

Ifølge de to sidstnævnte sluttede samarbejdet, fordi de undervejs i optagelserne angiveligt blev opmærksomme på, at Sara Omar skal have løjet og overdrevet sin historie, og de i stedet valgte, at dokumentaren skulle 'afsløre forfatterens løgne'.

'Hun havde en ny løgn for hver time på dagen, og pressen viste altid hendes løgne frem for hele verden, som var det det pureste guld,' har Omar Marzouk blandt andet skrevet i et opslag på Facebook omhandlende striden.

'Din hjerne kommer til at eksplodere, når du ser alle de andre ting, vi afslører i den film,' har han skrevet i et andet opslag, hvor han hentyder til de optagelser, som i sin tid kom i hus, inden samarbejdet mellem parterne stoppede.

Optagelser, som Sara Omar er gået rettens vej for at få stoppet ved at anmode om et fogedforbud.

Forfatteren selv har på nær i en række pressemeddelelser forholdt sig forholdsvis tavs om opgøret, men i et nyt interview med Berlingske giver hun nu sin version af sagen.

Hun påstår, at samarbejdet mellem hende, Omar Marzouk og Manyar Parwani endte med et brag, fordi de to sidstnævnte angiveligt forsøgte at »karaktermyrde hende i forsøget på at stoppe hendes kamp for piger og kvinders frihed«.

»Det er en form for offentlig stening,« siger hun til avisen og fortsætter:

Filminstruktøren Manyar Parwani beskylder Sara Omar for at lyve. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Filminstruktøren Manyar Parwani beskylder Sara Omar for at lyve. Foto: Liselotte Sabroe

»For hver eneste gang, en forfatter, intellektuel eller kritiker kritiserer den mørke del af islam, kvindeundertrykkelse med Koranen i hånden eller lignende, prøver de, som udadtil proklamerer at være for kvinders rettigheder, men i virkeligheden er imod, og de, der helt åbent er imod, at gøre hende eller ham tavs ved at gøre vedkommende utroværdig.«

I interviewet afviser Sara Omar ligeledes, at hun skulle have løjet og/eller overdrevet sin fortælling, og hun understreger, at det vil ødelægge hendes ry, hvis optagelserne bliver bragt.

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at fremstå i et meget usympatisk lys i de optagelser, de (Omar Marzouk og Manyar Parwani, red.) kommer til at klippe sammen,« siger hun.

»Det, man bare skal huske, er den kontekst, optagelserne er fremkommet i. Jeg var ikke mig selv i den periode. Faktisk følte jeg, at mit selv var komplet udslettet,« fortsætter hun og hentyder til sine påstande om, at især Manyar Parwani skal have forsøgt at »dekonstruere hendes personlighed under produktionen«.

Det er endnu uvist, hvem der har de endelige rettigheder til råbåndene. Det bliver i sidste ende fogedretten, der skal tage stilling til dette.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med Manyar Parwani, men han har for nylig udtalt følgende til Frihedsbrevet om det afbrudte samarbejde:

»Der var simpelthen en alt for stor brist mellem den hovedperson, vi forestillede os, og virkeligheden.«

Omar Marzouk oplyser til B.T., at han på nuværende tidspunkt ikke har lyst til at udtale sig om Sara Omars påstande i Berlingskes artikel.



Kilder: Berlingske, Ekko og Frihedsbrevet.