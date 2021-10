Sangerinden Lizzo formåede i den grad at skabe opmærksomhed omkring sig selv, da hun mandag deltog i rapperen Cardi B's stjernespækkede fødselsdag.

Her troppede Lizzo med det borgerlige navn Melissa Viviane Jefferson nemlig op i en noget atypisk kjole, der ikke overlod meget til fantasien.

Helt præcis var den 33-årige sangstjerne iført en lilla glimmerkjole, der var så gennemsigtig, at man både kunne se hendes trusser, mave og brystvorter.

Flere amerikanske medier har beskrevet kjolen som noget lignende et 'fiskenet' på grund af de mange små huller i kjolen.

Her ses Lizzo i den yderst opsigtsvækkende kjole, hun bar til Cardi B's fødselsdag. Foto: EVGA Vis mere Her ses Lizzo i den yderst opsigtsvækkende kjole, hun bar til Cardi B's fødselsdag. Foto: EVGA

Ifølge People er Lizzos kjole designet af Matthew Reisman og stylet af Jason Rembert, som blandt andet udvalgte de matchende trusser.

Selvom Lizzo er elsket af sine fans for blandt andet at have delt halvnøgne billeder af sig selv i kampen for kropspositivisme, så er hendes outfit til fødselsdagsfesten alligevel blev modtaget med en vis skepsis af mange.

'Med al respekt, for det fortjener du, så er der altså forskel på kropsaktivisme og uanstændig opførsel i offentligheden,' skriver en Lizzo-fan for eksempel på sangerindens Twitter-profil.

'Øv! Du er bedre end det her, Lizzo,' skriver en anden, mens en tredje sår tvivl om, hvorvidt Lizzo virkelig kæmper for kvinders ret til at se ud, som de vil, uden at blive dømt:

Glitterous pic.twitter.com/eBbdMSlWZX — ALL THE RUMORS ARE TRUE (@lizzo) October 12, 2021

'Hvordan kan nogen som helst lide det her? Hvilken form for aktivisme er det her?'.

Selvom mange altså ikke er begejstrede for Lizzos gennemsigtige kjole, så hylder størstedelen af sangerindens fans hende stadig for det modige tøjvalg.

Lizzo virker da også selv fint tilfreds med, hvordan hun så ud.

I hvert fald har hun delt flere billeder og videoer af sig selv fra aftenen – deriblandt en video, hvor hun twerker (ryster sin numse) foran kameraet: