Hvis du ligger inde med billetter til Mads Langers intime koncerter på Hotel Cecil i den kommende uge, så er der desværre dårligt nyt.

Den 37-årige sanger og sangskriver har nemlig været nødsaget til at aflyse koncerterne.

Det skriver han i en story på sin Instagram-profil:

»Jeg er ked af det, men af personlige årsager bliver jeg nødt til at aflyse disse to koncerter. Håber, vi ses på den anden side, og at I vil lytte til 'Where Oceans Meet' i mellemtiden.«

Det var meningen, at Mads Langer skulle have optrådt på hotellet i København 18. oktober.

Her skulle han ifølge koncertbeskrivelsen have givet sine fans 'en intim aften' med blandt andet en live akustisk udgave af hans sang 'Where Oceans Meet'.

Mads Langer skulle desuden have medvirket i en Q&A, hvor publikum ville have fået mulighed for at stille den berømte sanger spørgsmål.

Også Hotel Cecil bekræfter på deres hjemmeside, at koncerten er aflyst.

Det er uvist, hvilke personlige årsager der er årsagen til Mads Langers aflysning.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra sangeren.