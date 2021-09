Forældre i Halsnæs Kommune er bekymrede og kræver handling fra politikere og politi.

I weekenden blev tre teenagepiger nemlig tilsyneladende forgiftet til en fest.

Ifølge sn.dk var det et muligt forsøg på 'drug rape'.

Den yngste af pigerne var bare 13 år.

I en gruppe på Facebook efterlyser forældrene nu handling overfor pushere, som opsøger unge ved fester og sammenkomster i området.

Forældrene mener, at »det flyder med stoffer, hash og gaspatroner alle steder.«

Borgmester Steffen Jensen har som konsekvens heraf bedt sin administration om at drøfte sagen med politiet.

Pigerne opdagede ikke, at nogen havde puttet noget i deres drink, og blev syge. De blev tilset af ambulancefolk på stedet og slap heldigvis med skrækken.

Nordsjællands Politi bekræfter over for sn.dk, at man har fået en anmeldelse på sagen.