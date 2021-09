Mette Frederiksens og hele rød bloks stærke dominans i meningsmålingerne smuldrer. Det viser en ny meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T.

YouGov har spurgt 1.263 personer, hvad de ville stemme, hvis der var valg i dag. Rød blok får 50,8 procent opbakning, hvor blå blok får 48,0 procent.

Så sent som i august var rød bloks forspring betydeligt mere markant. I en helt tilsvarende måling fra YouGov ville 53 procent af danskerne stemme på rød blok. Kun 45,9 procent ville stemme på blå blok.

Søs Marie Serup forklarer, at især én betydelig faktor er afgørende for danskernes faldende opbakning til den røde blok.

Den helt afgørende faktor er, at coronamedvinden, som især Mette Frederiksen har haft gavn af, er løjet af Søs Marie Serup, politisk kommentator

»Den helt afgørende faktor er, at coronamedvinden, som især Mette Frederiksen har haft gavn af, er løjet af,« siger hun og fortsætter:

»Vi er igen på vej mod normale tilstande i politik. Blandt andet står vi over for et kommunalvalg, og op til et valg begynder befolkningen at være mere bevidste om politik. Der sker altid nogle strømninger,« siger Søs Marie Serup.

Der har været masser af politiske sager på hver side af de politiske fløje, som har haft stor betydning for partiernes opbakning.

Nogle eksempler er Venstres ballade med Inger Støjberg, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er dømt i byretten for svindel, og forsvarsminister Trine Bramsen har set skidt ud i forbindelse med sin rolle i evakueringen af Kabul.

Yougovs måling viser, at rød blok mister opbakning. Blå blok vinder lidt frem. Vis mere Yougovs måling viser, at rød blok mister opbakning. Blå blok vinder lidt frem.

»Det slider altid at have regeringsmagten, selvom man måske ikke har indflydelse på alt, hvad der dukker op,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»Et eksempel er sygeplejerskestrejken, som fusede lidt ud, hvor Mette Frederiksen fik kritik. Netop nu kører der også en sag om manglende opkald til alarmcentralen, som Berlingske kører,« siger Serup.

»Det er ikke altid retfærdigt, men på et tidspunkt begynder den slags at hænge fast på en regering,« siger hun.

Det er især De Konservative, som går frem i YouGovs måling, hvor partiet står til 16,9 procent opbakning. I august var det 14,6 procent.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Samlet set går de fleste partier i blå blok en smule frem. En undtagelse er Liberal Alliance, der går tilbage fra 3,2 til 2,2 procent.

Og over en bred kam går de røde partier tilbage fra august. Kun SF stiger fra 7,7 procent til 7,9 procent.

Mange troede på et efterårsvalg, fordi Mette Frederiksen så uovervindelig ud. Er det rykket længere væk?

»Jeg har aldrig selv troet på et efterårsvalg, da regeringen arbejder med fireårsplaner, og det ville være i øvrigt være meget kort tid at have regeret i, hvor man så udskriver valg,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

Statsminister Mette Frederiksen og rød blok taber opbakning blandt danskerne. Coronaen, som gav hende vind i sejlene, er nu væk, forklarer Søs Marie Serup Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og rød blok taber opbakning blandt danskerne. Coronaen, som gav hende vind i sejlene, er nu væk, forklarer Søs Marie Serup Foto: Philip Davali

»Men under coronaen troede ingen på, at blå blok kunne vinde et kommende folketingsvalg, selvom der gik fulde fire år. De blå stjal hinandens vælgere og kæmpede internt med arme og ben. Men nu er en blå sejr pludselig ikke længere helt umulig,« siger Søs Marie Serup.

Hun forklarer, at blå blok skal udvise et stærkt sammenhold, hvis det skal ende med nederlag til Mette Frederiksen til næste valg.

»Her har vi allerede set en samlet blå blok melde en klimaplan ud i landbrugsforhandlingerne. Den slags styrker de blå,« siger hun.