Podcastvært Ditte Okman blev i forrige uge hasteopereret, efter at man havde fundet celleforandringer i sit underliv.

Det fortalte hun i fredagens udgave af B.T.s podcast 'Det, vi taler om'. Men mandag fik hun besked om, at operationen desværre ikke var endt, som man havde håbet.

'I dag fik jeg så svaret på, om man havde fået det hele med under operationen, og det har man desværre ikke. Der var så til gengæld ingen ubehagelige overraskelser, da man havde undersøgt det nærmere – så jeg er stadig heldig, omend mit forløb ikke kan afsluttes her', skriver hun på Facebook om celleforandringerne, som kan være et forstadie til livmoderkræft.

'Jeg er midt i 40erne. jeg har to børn. jeg skal nok klare mig med en røvsyg livmoderhals, der måske ender med at være en stump – men sådan er det ikke alle, der har det,' skriver Ditte Okman, der håber, at hendes historie kan få andre til at gå til lægen tidligere og oftere, end hun selv gjorde.

Ditte Okman, vært på 'Det, vi taler om'. Foto: Thomas Lekfeldt

Ironisk nok var det netop i forbindelse med en oplysningskampagne for Kræftens Bekæmpelse, at Ditte Okman blev opmærksom på, at hun burde få sit underliv tjekket. Her var hun sammen med influencer og jordemor Cana Buttenschøn hyret til at lave en podcast for at sprede budskabet om de gode resultater ved at få en HPV-vaccine.

Cana Buttenschøn var selv jævnligt blevet tjekket for celleforandringer. Alligevel viste det sig, at hun havde en kræftknude i livmoderhalsen, om lægerne først fandt, da hun fødte sit tredje barn kort tid efter optagelserne af podcasten.

Det skræmte Ditte Okman til selv at gå til lægen og få et celleskrab, efter at have forsømt det siden 2009, fortalte hun i fredagens 'Det, vi taler om'.

»Jeg tænkte: 'Fuck fuck fuck, nu må jeg lige tage det her alvorligt.' Den fik jeg lavet, og den kom sgu tilbage som 'ikke normal'. Og jeg fik det bare megadårligt,« siger hun, mens stemmen knækker over.

Ditte Okman havde ikke kræft, viste celleskrabet. Men forstadier, som skulle fjernes ved en hasteoperation.

»Det var bare fucking skod,« fortalte hun grådkvalt, da hun over for lytterne afslørede, hvorfor hun ikke havde siddet ved mikrofonen fredagen forinden.

»Vi sidder fandeme to ud af to kvinder (i podcasten for Kræftens Bekæmpelse, red.) og taler om, at nu skal man gøre noget ved det – og så får har vi det kraftedeme selv.«

Ditte Okman har nu fået en HPV-vaccine, som kan nedsætte risikoen for tilbagefald med 50 procent. Og så håber hun, at andre enten vil gøre det samme eller ringe til deres læge og hurtigst muligt få en tid til celleskab, hvis man lige som hende har smidt brevene ud, hver gang man som kvinde er blevet inviteret til undersøgelse.

'Det tager seriøst to minutter og er bare en lille blød plastikkost, man fejer med oppe i livmoderen. Man mærker ikke en skid. men det gør du til gengæld, hvis du sjufter for længe og som mig først skal have biopsi, derefter opereres. Og det gør du, når man som Cana er helt derude, hvor det faktisk er kræft,' skriver hun i sit opfølgende Facebook-opslag.