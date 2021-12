Tre bandemedlemmer er blevet idømt 14 års fængsel hver for et drabsforsøg.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

En planlagt aktion i Hvidovre i maj sidste år resulterede i, at man fandt en 26-årig og en 25-årig mand i besiddelse af blandt andet en ladt maskinpistol, en ladt pistol og en benzindunk.

De to blev anholdt efter være blevet jagtet i en Audi, hvor den tredje dømte, en 28-årig mand, nåede at flygte. Efterforskning førte til, at den 28-årige blev anholdt i Jylland i oktober 2020.

En fjerde mistænkt blev anholdt dagen efter den planlagte aktion i Hvidovre, men han blev frifundet ved retten.

De tre mænd er dømt for i to omgange at have forsøgt at have skyde og dræbe en 24-årig mand i Hvidovre, hvor aftenen for anholdelsen var den ene.

Derudover er de blevet dømt for brugstyveri af den Audi, de anvendte ved de to drabsforsøg samt våbenbesiddelse og brandstiftelse.

Den 26-årige er somalisk statsborger og er blevet udvist af Danmark for bestandig.

»Efterforskningen og dommen i den her sag viser, at retssystemet slår hårdt ned mod organiseret bandekriminalitet. Sagen illustrerer samtidig med tydelighed, at politiets efterforskere kunne følge og blotlægge bandemedlemmernes aktiviteter, og at politiet dermed var i stand til at afværge et drab, der ellers skulle have fundet sted på gaden midt i Hvidovre. Det har ført til, at de skyldige nu er blevet stillet til regnskab,« siger en af anklagerne på sagen Søren Yde Halse, Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De dømte har i skrivende stund ikke valgt at anke dommen.