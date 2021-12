Mandag formiddag er den 39-årige danske statsborger, der blev ramt af skud på en vandpibecafé på Frederiksberg, stadig i kritisk tilstand.

Det oplyser politiinspektør Rasmus Skovsgaard til B.T.

»Han er stadig i meget kritisk tilstand. Der er ingen ændringer.«

Det 39-årige skudoffer har ikke en direkte forbindelse til en bande, men han har dog færdedes i miljøet omkring banderne, ifølge politiinspektøren.

Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi Vis mere Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi

Ifølge en tidligere kollega til den 39-årige, var han gadeplansarbejder og forsøgte at få unge ud af bandemiljøet og i beskæftigelse.

»Han har overhovedet ikke noget med bandemiljøet at gøre. Formodningen er, at han er blevet skudt ved en fejl,« fortæller hans tidligere kollega Khalid Al-Subeihi i et interview med 'Reporterne' på Radio Loud.

»Han har arbejdet meget med kriminalitetsforebyggelse, med konfliktløsning og i træning af børn, hvor vi i mange år har forsøgt at få alle de her unge mennesker væk fra bandemiljøet og ind i træningslokalerne og så finde noget arbejde til dem. Han var meget aktiv,« siger Khalid Al-Subeihi til Loud.

Politiet har i forbindelse med sagen udsendt et signalement af en mulig gerningsmand med et dertilhørende billede. Og her er henvendelserne indtil videre strømmet ind.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser, som indeholder en del brugbare vidneberetninger. Vi har ikke anholdt en gerningsmand endnu, men der pågår en massiv og omfattende efterforskningsindsats,« fortæller Rasmus Skovsgaard, der ikke kan uddybe nærmere.

Udover efterforskningssporet, som er politiets førsteprioritet, så handler det også om at få genskabt trygheden i de berørte områder. Derfor har politiet henover weekenden været til stede i nærområderne og vil fortsætte med det de kommende dage.

»Vi sætter ekstra turbo på samarbejdet med Københavns' og Frederiksberg Kommune. Det er en fælles indsats mellem politi, kommuner, frivillige og borgere,« slår han fast og fortsætter:

»Den her uvished og ondskab, som skyderierne medfører, det skal og vil vi ikke acceptere.«

Rasmus Skovsgaard kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om skudepisoden har forbindelse med et bandeopgør. Men han fortæller til B.T., at det er en af de veje, man kigger.

»Det er en af de hypoteser, vi arbejder ud fra, da vi siden torsdag har haft to rigtig alvorlige skudepisoder. Men vi efterforsker bredt og låser os ikke for nuværende fast, men bandevinlen indgår markant i efterforskning,« siger Rasmus Skovsgaard.

Skyderiet på vandpibecafeen er blot det seneste af en serie skyderier.

Torsdag blev en mand dræbt af skud på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade, og fredag blev en 17-årig dreng ligeledes dræbt af skud, mens en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret i Islev i Rødovre Kommune lidt uden for København, da der blev afgivet skud i en frisørsalon.