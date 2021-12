Den 39-årige mand, der søndag blev skudt på en vandpibebar i København, var gadeplansarbejder og forsøgte at få unge ud af bandemiljøet.

Det fortæller hans kollega Khalid Al-Subeihi i et interview med 'Reporterne' på Radio Loud.

Ifølge ham er det opfattelsen i miljøet, at den 39-årige var et tilfældigt offer for bandernes interne stridigheder.

»Han har overhovedet ikke noget med bandemiljøet at gøre. Formodningen er, at han er blevet skudt ved en fejl,« siger han.

Medlem af fædregruppen Khalid Al-Subeihi. Foto: Claus Bech Andersen

Den 39-årige blev skudt lørdag aften klokken 21.30 på en vandpibebar, der ligger i skellet mellem Frederiksberg og Nørrebro på Åboulevard 39.

En mørkklædt og maskeret gerningsmand trådte ind på cafeen og affyrede et enkelt skud, der ramte den 39-årige i hoved-hals-regionen. Seneste melding fra politiet er, at han er i kritik tilstand.

Politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard fra Københavns Politi oplyste på et pressemøde søndag, at skudofferet ikke er medlem af nogen bander.

»Vi ved, at han ikke har en direkte relation til en bande, men han har færdedes i miljøet omkring bander,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Khalid Al-Subeihi har selv siden 1999 arbejdet som frivillig i gademiljøet på Nørrebro, blandt andet i det, der hedder Fædregruppen.

Han fortæller, at den 39-årige igennem mange år har arbejdet på at få unge væk fra banderne og ud i beskæftigelse.

»Han har arbejdet meget med kriminalitetsforebyggelse, med konfliktløsning og i træning af børn, hvor vi i mange år har forsøgt at få alle de her unge mennesker væk fra bandemiljøet og ind i træningslokalerne og så finde noget arbejde til dem. Han var meget aktiv,« siger Khalid Al-Subeihi til Loud.

Politiet har offentliggjort et billede af en formodet gerningsmand, som de efterlyser i forbindelse med skyderiet på vandpibecafeen. Han beskrives som en ung mand med fuldskæg og mørkt hår, der er cirka 175 centimeter høj.

Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi

Han bar ifølge politiet mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, sorte sko og handsker og et sort mundbind på gerningstidspunktet.

Politiet oplyste først, at der havde befundet sig fire-seks personer i vandpibecaféen, da der blev skudt, men udtalte senere, at der var betydelig flere til stede.

Ifølge Khalid Al-Subeihi har vidner på stedet fortalt, at gerningsmanden skød den 39-årige helt tilfældigt.

»De, der var til stede, fortæller, at han bare åbnede døren og bare skød tilfældigt. Det var ikke noget med, at han gik direkte efter nogen,« siger han til Loud.

Den 39-årige er dansk statsborger, og ifølge B.T.s oplysninger er han far til fire børn. Han har i mange år haft sin gang omkring Blågaards Plads, hvor mange konflikter har udspundet sig i årenes løb.

Skyderiet på vandpibecaféen er blot det seneste af en serie skyderier.

Torsdag blev en mand dræbt af skud på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade, og fredag blev en 17-årig dreng ligeledes dræbt af skud, mens en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret i Islev i Rødovre Kommune lidt uden for København, da der blev afgivet skud i en frisørsalon.

To personer er anholdt i sagen fra Sorgenfrigade, men der er ingen anholdte i sagerne fra Rødovre og Åboulevard.