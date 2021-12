Den person, som lørdag aften blev ramt af skud på Nørrebro i København, er fortsat i kritisk tilstand.

Det oplyser Københavns Politi i et tweet søndag morgen.

Her kan man videre læse, at den forurettede er blevet ramt i hovedet af skud.

Til B.T. siger politiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Skovgaard, at der skal være tale om en 39-årig mand, som er ramt. Han kan ikke oplyse nærmere om mandens nationalitet.

Politiet i København var lørdag aften talstærkt til stede ved en vandpibecafé på Åboulevarden mellem Frederiksberg og Nørrebro, hvor skuddet faldt.

Det er tredje dag i streg, politiet i København og omegn er rykket ud til skyderi.

Den mand, som lørdag blev ramt af skud, skal være en 'ung mand'. Det oplyste Københavns Politi til B.T. lørdag.

Den sårede mand er siden kørt på Rigshospitalet til behandling for sine skader, oplyste politiet videre.

I morgenens opdatering fra politiet slås det videre fast, at man er i fuld gang med efterforskningen af sagen.

I den forbindelse valgte man lørdag at udsende et signalementet af en mulig gerningsmand.

Det lyder som følger:

'Gerningsmanden er en ung mand med fuldskæg, der er cirka 175 cm høj, han bar mørkt tøj, sort jakke, sorte eller blå bukser, har mørkt hår, sorte sko, sorte handsker og sort mundbind.'

Samtidig valgte politiet at udsende et billede af den formodede gerningsperson.

Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, så vil de gerne høre nærmere på 114.

I den forbindelse vil politiet gerne høre fra lokale, som kan have set noget. I den forbindelse vil politiet også være til stede på Nørrebro i løbet af søndagen.

Rasmus Skovgaard kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om der er tale om et skud i forbindelse med et bandeopgør. Men han fortæller til B.T., at det er en af de veje, man kigger.