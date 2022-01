Det er ikke tilladt at reklamere for tobak i nogle afskygninger. Gør du det alligevel, kan det ende med at få flercifrede konsekvenser.

Det har virksomheden Snushanen ApS og en enkeltmandsvirksomhed måttet sande ved Retten i Odense onsdag.

Her er begge virksomheder nemlig blevet dømt til at betale hver sin bøde for at have reklameret for henholdsvis tyggetobak og elektroniske cigaretter. Og vi taler ikke bare om håndøre.

Snushanen Aps står til at skulle betale en bøde på 50.000 kroner for at have reklameret for tyggetobak på sin hjemmeside og også på sociale medier.

Og enkeltmandsvirksomheden skal betale hele 180.000 kroner for ulovligt at have reklameret for elektroniske cigaretter og for at overtræde et markedsføringsforbud fra Sikkerhedsstyrelsen. Det oplyser forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Snushanen ApS havde blandt andet på de sociale medier Instagram og Facebook med billeder af tobaksprodukterne med udsagn som 'populære', 'optimal nydelse og fantastisk smag', 'gør et KUP' og 'ÅBNINGSTILBUD'.

Indehaveren bag enkeltmandsvirksomheden erkendte ved retten at have overtrådt reklameforbuddet. Virksomheden reklamerede nemlig for elektroniske cigaretter på fire forskellige hjemmesider, på Facebook og via nyhedsbreve.

»Stort set al reklame for tobaksvarer og elektroniske cigaretter er forbudt. Hvis man alligevel vælger at reklamere for disse produkter, må man forvente at blive politianmeldt og idømt en bøde,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Og forbrugerombudsmanden har altså ret i dette tilfælde.

I december 2020 blev Snushanen ApS og virksomheden Din eCigaret nemlig begge politianmeldt for netop at have reklameret for tobak.

Og i dag må altså Snushanen Aps og en enkeltmandsvirksomhed betale prisen for deres overtrædelse.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med indehaveren af Snushanen ApS, men det er indtil nu ikke lykkedes.