To venner blev natten til mandag tilsyneladende så uenige under en sammenkomst på Amager i København, at konflikten endte med vold.

Den ene af mændene kan i hvert fald se frem til et grundlovsforhør og en sigtelse for grov vold.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi mandag morgen.

»Det er to bekendte, der kommer op at slås. Vi rykker ud med passende styrke og får kontakt til både forurettede og gerningsmand,« siger vagtchefen.

Episoden blev anmeldt klokken 01.24 i en lejlighed på Saltværksvej i Kastrup.

Det var offeret selv, der anmeldte overfaldet.

Han blev derefter kørt til undersøgelse på hospitalet, men vagtchefen har ikke på nuværende tidspunkt mere om hans tilstand.

»Vi har en fornemmelse af, at det er et drikkelag, der har udviklet sig,« siger vagtchefen.

Gerningsmanden bliver efter alt at dømme fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen, og ifølge vagtchefen vil sigtelsen lyde på grov vold.