Østjyllands Politi har valgt at løslade de to mænd, der har siddet varetægtsfængslet for drabet på 34-årige Adam Mohammed Shik, der den 9. december blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus midtby.

Det oplyser de i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

»Vi har i samarbejde med anklagemyndigheden vurderet, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af de to fængslede ikke længere er til stede på nuværende tidspunkt. Begge er dog fortsat sigtet i sagen,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Den ene af de to mænd blev anholdt og sigtet for drabet samme dag, som Adam Mohammed Shik blev fundet død i Rådhusparken.

Det drejer sig om en 58-årig mand, der ligesom Adam Mohammed Shik var en del af hjemløsemiljøet i Aarhus. De kendte derfor også hinanden.

Det har flere brugere af Værestedet Jægergårdsgade og det grønlandske værested Naapiffik tidligere fortalt B.T. Aarhus om.

Flere har været forbi gerningsstedet i Rådhusparken og lægge blomster i den 34-årige mands minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Flere har været forbi gerningsstedet i Rådhusparken og lægge blomster i den 34-årige mands minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Et par uger senere blev en 24-årige mand ligeledes anholdt, sigtet i sagen og varetægtsfængslet. Det er de to, som nu er løsladt.

Østjyllands Politi oplyser, at de fortsat efterforsker sagen intensivt.

»Vi har gennemgået en masse materiale og foretaget mange afhøringer af forskellige personer, og vi hører fortsat gerne fra eventuelle vidner, som måtte ligge inde med viden om sagen,« siger Brian Voss Olsen.

Har man oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.

