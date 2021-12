Siden torsdag formiddag, hvor liget af 34-årige Adam Mohammed Shik blev fundet i Rådhusparken, har drabet været det store samtaleemne på de aarhusianske væresteder. Her var både offeret og den formodede drabsmand nemlig kendte ansigter.

Det fortæller flere brugere af Værestedet Jægergårdsgade og det grønlandske værested Naapiffik til B.T. Aarhus, da vi tirsdag formiddag er forbi stederne, der ligger klos op ad hinanden tæt på flere fixerum i Sydhavnen. Derfor er de også dybt berørte over den tragiske hændelse.

»Sådan en som Adam havde ikke fortjent den skæbne dér. Ikke et øjeblik,« lyder det fra Stellan Friis, der de seneste fem år har været en del af hjemløsemiljøet i Aarhus.

Han kendte, ligesom de fleste andre brugere af de to væresteder, både Adam Mohammed Shik og den 58-årige formodede drabsmand, som fredag blev varetægtsfængslet i fire uger for drabet. De var nemlig begge fast inventar på værestederne.

Stellan Friis fortæller, at Adam Mohammed Shik var en ven for ham. Foto: Nina Gaunø Fredberg

»Jeg vil tro, at jeg har kendt Adam et år, måske halvandet. Det kan godt være, jeg har set ham før, men jeg tror faktisk, at jeg ville have bemærket det så, for han var meget udadvendt og meget humoristisk. Han havde altid en eller anden god joke,« forklarer han.

Vi har sat os uden for Naapiffik i en træpavillon for at kunne snakke i fred og ro. Indimellem kommer andre brugere af værestederne forbi, som også ønsker at knytte et par ord til den tragiske hændelse, som tydeligt har chokeret dem.

»Det er ikke usædvanligt, at folk dør i miljøet, men situationen i sig selv er usædvanlig. Det har jeg aldrig oplevet før. Ikke på den måde,« lyder det fra Ibrahim Mohammed, der ligesom den afdøde har somaliske rødder.

»Det er meget chokerende. Jeg kan slet ikke forestille mig, at han (den 58-årige red.) skulle have gjort det. Jeg har spist sammen med ham, drukket sammen med ham og gået sammen med ham,« tilføjer han.

Ibrahim Mohammed og Stellan Friis er i flere år kommet på de aarhusianske væresteder sammen med den 34-årig mand, der torsdag formiddag blev fundet dræbt i Rådhusparken i Aarhus midtby. det samme gælder den 58-årige mand, som er varetægtsfængslet for at have kvalt ham. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Han har ligesom Stellan Friis kendt Adam Mohammed Shik i omkring to år. Begge mænd fortæller, at det var almen kendt, at han drak for meget og tog stoffer, men trods det var han meget vellidt.

»Han lavede altid sjov. Han var en sød person og meget nem at omgås. Der er ikke noget ondt i ham,« siger Ibrahim Mohammed.

Samme melding kommer fra Jesper van der Schaft, der for nogle år siden modtog Aarhus Kommunes handicappris for sit store arbejde for at forbedre handicappedes forhold, og som ofte færdes på byens væresteder for at hjælpe udsatte og hjemløse.

»Han var vellidt og imødekommende, og man kunne have gode snakke med ham, selvom han selvfølgelig også havde trælse dage, men så vidste man bare, at det så ikke lige var den dag, man skulle snakke til ham,« fortæller han.

Værestedet Jægergårdsgade. Bagved finder man det grønlandske værested Naapiffik. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Særlig en episode med den 34-årige gjorde særligt indtryk på ham. Ligesom andre, B.T. Aarhus har talt med, så bemærkede han nemlig også, at Adam Mohammed Shik prøvede at være så dansk som muligt.

»Jeg har altid kaldt ham Mohammed, men så en dag siger han til mig: 'Jesper, jeg hedder altså Adam'. Og så var jeg bare mundlam,« fortæller han.

»Jeg ved ikke, om det er et ekstra navn, han har fået sat ind,« siger han lidt kækt.

Ingen af brugerne, som B.T. Aarhus taler med, ved, om han havde familie. Det har de aldrig hørt ham snakke om.

Jesper van der Schaft kan dog bekræfte, at han levede et udsat liv, hvor han de fleste nætter overnattede på et fortovshjem lidt uden for Aarhus midtby.

»Han var bare dernede og var en del af os, slænget,« siger han.

Flere har været forbi gerningsstedet i Rådhusparken og lægge blomster i den 34-årige mands minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Adam Mohammed Shik blev ved 12-tiden fundet livløs bag en bænk i Rådhusparken i Aarhus midtby, og resten af dagen var parken spærret af for offentligheden, mens politiet undersøgte gerningsstedet.

Senere på aftenen førte eftersøgningen til anholdelsen af den 58-årige mand. Han nægter sig skyldig.

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at han er mistænkt for at skulle have kvalt den 34-årige mand til døde. Derudover kom det frem, at der mangler et muligt drabsvåben.

I dagene efter er der blevet tændt lys og lagt blomster ved gerningsstedet.