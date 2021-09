En kvinde opdagede onsdag aften to mænd midt i slagsmål på letbanestation i Skødstrup nord for Aarhus.

Kvinden kontaktede politiet klokken 17.16, og en patrulje kørte til stedet.

Da den ankom, traf den en 51-årig mand, som sad i bar overkrop ved siden af vejen. Betjentene konstaterede, at manden virkede meget beruset, og at han havde flere skader i ansigtet, men at han umiddelbart ikke var kommet alvorligt til skade.

Manden fortalte, at han havde været oppe at slås med en 41-årig bekendt.

Den 41-årige befandt sig på en adresse i nærheden, og politiet kørte derfor hen til ham for at foretage en afhøring.

Manden havde også fået flere skrammer, men var heller ikke kommet alvorligt til skade.

De to mænd havde forskellige forklaringer om, hvem der havde startet slagsmålet. Det endte med, at begge mænd blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.