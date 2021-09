Fire biler var onsdag aften i en biljagt, der endte med et færdselsuheld og flere sigtelser.

Østjyllands Politi fik i går aftes kl. 23.14 en anmeldelse om, at nogle biler havde jagtet hinanden, og at det var endt med et færdselsuheld i krydset Omega/Gamme i Søften.

Flere patruljer kørte til stedet, hvor de konstaterede, at fire biler var ramt ind i hinanden med større materiel skade til følge.

Ved siden af bilerne stod fem mænd, som var ophidsede og råbte af hinanden.

En 28-årig mand havde fået nogle mindre skader og blev derfor kørt til skadestuen. Her konstaterede de, at han ikke var kommet alvorligt til skade.

Politiet foretog en undersøgelse af området, en ransagning af bilerne og en visitation af de tilstedeværende.

I bilen, som den 28-årige havde kørt i, fandt betjentene en kødøkse og en mindre mængde kokain, som manden blev sigtet for at være besiddelse af.

Derudover blev manden sigtet for at have kørt uden førerret, da manden er frakendt kørekortet.

De tilstedeværende gav modsatrettede forklaringer, om hvad der var sket, til politiet. Derfor efterforsker politiet sagen nærmere for at finde frem til hændelsesforløbet