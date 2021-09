Septembers himmel er så blå!

Der er absolut ingen grund til at gå i vinterhi før tid eller at blive ramt af en for tidlig vinterdepression.

Torsdag er det nemlig ikke kun den smukke sang fra højskolesangbogen, der byder på flot septembervejr: Det gør dagens vejrudsigt såmænd også.

Og du kan godt begynde at glæde dig. Der er nemlig masser af sol og varme på programmet – uanset hvor i landet, du befinder dig.

I morgentimerne lokalt tågebanker, men ellers solrigt og ganske sommerligt I eftermiddag temperaturer mellem 20 og 26 grader og bare en svag til let vind, mest fra sydøst og øst. pic.twitter.com/zEIxK8Vk1s — DMI (@dmidk) September 9, 2021

»Ja, det bliver en flot dag med 25 grader de fleste steder. Det er det, vi kalder en meteorologisk sommerdag,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institutut, Erik Hansen.

Bortset fra lidt diset vejr fra morgenstunden og enkelte lokale tågebanker rundt omkring i landet, er der dømt sol fra en stort set skyfri himmel i løbet af dagen.

»Det bliver en flot og solrig dag med mellem 20 og 26 grader. Og ikke meget vind,« siger Erik Hansen og tilføjer:

»Det bliver en vejrmæssig god dag til alle.«

Men selvom der torsdag ikke bliver den store vejrmæssige forskel på, hvor I landet, du befinder dig, så er der små regionale forskelle på, hvor varmt, det bliver.

Det viser et hurtigt blik på DMIs udsigter for de fire største byer:

København

I hovedstaden er der udsigt til en rigtig flot og varm eftermiddag, hvor der bliver rig mulighed for at nyde en latte ved en af byens mange cafeer eller en kold øl i Nyhavn. Skønne 24 grader er der nemlig ifølge DMIs prognoser udsigt til omkring klokken 16. Som stort set resten af landet kan også københavnerne glæde sig over, at vinden ikke ødelægger oplevelsen af en rigtig flot sensommerdag. Det bliver nemlig stort set vindstille.

Århus

Også Aarhusianerne er stået op til en flot og varm dag. Temperaturerne vil sandsynligvis toppe omkring klokken 14, hvor termometeret vil nå de 23 grader, forudser DMI. Vinden bliver svag, og der kommer ikke så meget som et dryp fra oven.

Odense

Som altid er Fyn fin, og H.C. Andersens fødeby viser sig fra sin varmeste og smukkeste side, når dagen går på hæld. Odense når ifølge DMIs lokale vejrkort 25 grader allerede klokken 14, og de høje temperaturer varer ved helt til ved 19-tiden, hvor det gradvis går den anden vej. Som det er tilfældet alle andre steder i dronningeriget denne torsdag, er der heller ikke det mindste nedbør til odenseanerne.

Aalborg

Sidst – men bestemt ikke mindst – slutter vi højt mod nord, hvor også Aalborg kan se frem til de magiske 25 grader, som giver den meteorologiske sommerdag. Temperaturerne stiger gradvist i løbet af formiddagen, og allerede ved middagstid vil nordjyderne føle det pænt varmt. De 25 grader melder sig omkring klokken 15, men her kan der måske også dukke en enkelt sky op på himlen. Men med svag vind og ikke noget nedbør bør det ifølge DMI ikke være noget, der ødelægger indtrykket af en flot dag også her.

Men, som altid, når det gælder sommervejr i Danmark, så glæder det om at nyde det, liiige så længe, det varer. Selvom fredag også bliver en pæn og meget varm dag, forudser vagthavende meteorolog Erik Hansen nemlig, at det allerede i løbet af fredagen begynder at gå den anden vejr med skyer og regnvejr mod øst.

Weekenden byder på lidt lavere temperaturer og både regn og byger, så er du til grill og gin og tonic på terrassen, er det nok torsdag, du skal slå til.