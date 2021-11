27 kilo kokain.

Det er to mænd på 43 og 47 år onsdag blevet anholdt og sigtet for at have smuglet ind i Danmark.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Indsmuglingen skete tilbage i foråret 2020. Men nu er de to mænd anholdt og sigtet.

Den 47-årige blev anholdt i København, mens den 43-årige blev anholdt i det sydlige Spanien, efter han var fængslet in absentia i Danmark.

Manden, der blev anholdt i København, bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Manden, der blev anholdt i Spanien, begæres udleveret til Danmark.

Politiet oplyser desuden, at begge mænd har tilknytning til rocker- og bandemiljøet.