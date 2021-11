En udenlandsk mand på 18 år er onsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret og sigtet for voldtægt.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at man sigter man for at have voldtaget en 21-årig kvinde 10. oktober tidligt om morgenen.

Politiet fandt frem til den 18-årige, da han passede på beskrivelsen af en mistænkt tricktyv, der havde gået tyveri dagen inden.

Det førte til, at den Sydjyllands Politi tirsdag morgen kunne anholde den 18-årige tirsdag morgen i Ribe.

Opdateres …