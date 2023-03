Lyt til artiklen

Et kæresteforhold. To beskrivelser. Den ene stammer fra en ung kvinde, som beretter om en særdeles voldelig kæreste, der blandt andet tæskede hende med golfkøller og nikkede hende skaller.

Den anden stammer fra en 25-årig mand, som fortæller, at golfkøllerne var nogle, han havde fundet i en skraldespand, taget hjem, vasket og pudset med henblik på at sælge dem. Og så siger han, at forholdet var godt. I hvert fald generelt.

Sammen med sin storebror og mor sidder den 25-årige på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster. Tiltalt for at have udsat i alt fem ekskærester for sande mareridt. Det ene værre end det andet. De nægter sig skyldige.

Mens storebroren er tiltalt for systematisk at have voldtaget tre ekskærester og i øvrigt udsat dem for vold, er den 25-årige tiltalt for psykisk vold og grov mishandling af en ekskæreste og særdeles grove overfald på en anden.

Sidstnævnte var han kærester med fra sommeren 2021 og godt et år frem.

De var blevet kærester efter en fest, og der gik ikke længe, før kvinden mere eller mindre rykkede ind hos den 25-årige, som boede med sin mor, sin bror og hans kæreste.

I anklageskriftet er det beskrevet, at den 25-årige i perioden flere gange tæskede kæresten med golfkøller, som han slog mod hendes ryg. Og at han med en kødhammer smadrede hendes knæ, så hun fik gangbesvær.

Men adspurgt, om han kan genkende beskrivelserne, er svaret fra vidneskranken det samme:

»Nej. Nej. Nej.«

Samme svar lyder på spørgsmålene, som omhandler den psykiske vold, han angivelig skulle have udsat hende for.

Han afviser således at have afskåret hende fra familie og venner og talt nedladende til hende.

»Det var trods alt min kæreste. Hvis jeg kaldte hende luder, hvad ville det så sige om mig?«

Modsat forklarer han, at det var kæresten, der kæmpede med temperamentet.

»Hun var i gang med at stoppe med at ryge hash, så hun havde det let ved at blive aggressiv over ingenting.«

»Hun råbte og skreg, kunne finde på at kaste med ting og smække med dørene. Hun kunne finde på at skubbe til mig,« lyder hans forklaring i retten.

Her fortæller han også, at han gik fra stedet, når kæresten blev aggressiv. At han aldrig svarede igen.

Også hans mor er tiltalt for at have udsat kvinden for vold ved at have stukket hende en lussing og kastet en flaske vand efter hende. Også hun nægter at have gjort sig skyldig i anklagerne.

Anklager, der dog ikke står alene.

En anden af den 25-åriges ekskærester beskylder ham ligeledes for grove overfald. Så mange, at det i anklageskriftet bliver beskrevet som decideret mishandling.

De to var kærester fra januar 2017 og et halvt år frem.

»Jeg æder dig indefra, din lille luder, vent og se,« skulle han blandt andet have sagt til hende, mens han sad på hende og holdt to hænder om hendes hals.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, hvordan han mange gange skulle have taget så hårdt fat i hende, at det efterlod blå mærker på hendes krop. Og at han skulle have skubbet hende ind i et skab og kastet ting efter hende.

Også dette afviser han. Blankt. Faktisk er hans beskrivelse af forholdet ganske lyserødt.

»Vi var nyforelskede. Alt var lutter lagkage. Det hele var godt.«

»Der var dagligt smådiskussioner, men ikke noget vildt. Vi talte i høje toner til hinanden.«

En enkelt gang, forklarer han i retten, udviklede diskussionen sig til at blive fysisk. Men her var det ifølge ham kvinden, der var den voldelige.

»Hun tog fat i mig og slog mig en enkelt gang eller to, hvor jeg vendte mig om og stak af til toilettet. Der var kun den ene gang. Jeg prøvede at ringe til hendes mor og bede hende om at fjerne hende, for jeg ville ikke være sammen med hende mere efter det.«

Derefter slog de op.

Hvorfor kvinden i dag beskylder ham for særdeles grove overfald, ved han ikke. Adspurgt, om han kan genkende nogen af beskrivelserne fra anklageskriftet, lyder svaret prompte:

»Nej.«

Et svar, der går igen hos storebror og mor, der altså ligeledes nægter sig skyldige i de voldsomme anklager.

B.T. følger sagen.

