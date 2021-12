En indædt vrede og et had, der i mange tilfælde kan have rod i barndommen, er ofte det, der kendetegner skoleskydere og massemordere.

Sådan lyder det fra psykologen Florence McLean, efter politiet tirsdag kunne oplyse, at de har tiltalt en mand for have planlagt en eller flere skoleskyderier i Nordjylland.

»Man ser meget had, og mange af dem har lært at hade hjemmefra. Ofte kommer de også fra familier, hvor man udtrykker sig gennem vrede,« siger Florence McLean, der understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag.

Og Florence McLean ved, hvad hun taler om.

Gennem en årrække har hun interviewet 34 dømte seriemordere i især amerikanske fængsler, ligesom hun samlet har undersøgt op mod 300 seriemorderes opvækst, baggrund og handlinger ned i mindste detalje. I den forbindelse har hun også skrevet bogen 'Seriemorder – Mennesket bag monsteret'.

»De her mennesker opbygger en vrede gennem lang tid. Jeg har i forbindelse med mit arbejde snakket med nogle af dem, der har haft i sinde at gøre det, og de fortæller, at de er ret unge, otte-ni år gamle, når de begynder at tænke på det og får lyst til at gøre det,« fortæller hun.

Af anklageskriftet mod den 27-årige mand fremgår det, at han i tidsrummet fra 2015 og frem til december 2020, hvor han blev anholdt, skulle have planlagt at dræbe flere personer i et skoleskyderi på en eller flere skoler eller institutionerne i Nord- eller Østjylland.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge politiet havde manden skrevet et manifest, hvor han beskrev sin hensigt, ligesom han også havde lavet flere videooptagelser om sine ønsker. Samtidig havde han opnået våbentilladelse og anskaffet sig pistoler, som politiet beslaglagde godt og vel et halvt år før, han blev anholdt.

»Ofte er de personer, der begår skoleskyderier, narcissistiske, og de har en forstyrret empati. De føler ikke skyld for deres handlinger, selvom de i mange tilfælde ender med at begå selvmord efterfølgende,« siger Florence McLean videre og tilføjer, at man i den forbindelse typisk arbejder ud fra tre profiler.

»Den psykotiske, der eksempelvis lider af skizofreni, den psykopatiske og den traumatiserede, der eksempelvis har været udsat for et seksuelt misbrug som barn.«

Indtil for nylig havde den 27-årige mand en helt åben Facebook-profil med billeder af sig selv fra både sin barndom og de senere år. Her kunne man se, hvordan manden gennem en periode dyrkede det såkaldt goth-miljø, ligesom han også jævnligt delte sine tanker – ofte i forbindelse med triste og emotionelle sange.

Enkelte af hans opslag er blevet kommenteret af pårørende, som har tilkendegivet, at de håber, han snart får det bedre.

I et opslag af ældre dato talte den 27-årige mand også for legalisering af skydevåben. Manden argumenterede for, at vi som mennesker skulle have mulighed for at beskytte os selv.

Samtidig fortalte han i et opslag fra 2015 – altså omkring det tidspunkt, hvor planlægningen af skoleskyderierne ifølge politiet skulle være begyndt – at han netop havde bestået haglskydeprøven.

Profilen var fuldt tilgængelig tirsdag, men onsdag morgen er den slettet fra Facebook. Det er ikke længere muligt at søge den 27-årige mand frem.

»Nogen har lyttet og hørt det her. Vi har eksempler fra USA, hvor der ikke bliver reageret. Vi skal lytte til vores børn og unge, og vi skal tage det alvorligt. Ingen siger sådan noget for sjov,« afslutter Florence McLean, der samtidig roser politiets arbejde i den aktuelle sag.

Den 27-årige mand er i dag varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Nævningesagen mod ham er berammet til januar 2022.