Den tidligere bandeleder fra Nørrebro, 44-årige Abdessamade Benarabe også kendt som 'Lille A', har fredag tilstået at være en af bagmændene i en hash- og narkoliga.

I den forbindelse indkasserede han derfor 11 års fængsel, og dommeren lagde vægt på, at han havde haft en ledende rolle. Det var en formildende omstændighed, at han havde erkendt store dele af sagens forhold.

Sagen drejede sig om flere indsmuglinger af kokain og hash. I alt henholdsvis 19 kilo kokain samt godt et ton hash, der illegalt blev fragtet til Danmark i perioden fra april 2020 og frem til oktober 2021.

Indledningsvis var han sigtet for 23 kilo kokain, men det blev nedjusteret med fire kilo ved dagens retsmøde.

Her var 'Lille A' iklædt dyre designer-jeans og en tynd, sort sweater. Seks uniformerede politifolk var i retslokalet, ligesom fem familiemedlemmer ligeledes var til stede.

Hilste venligt

Inden sagen hilste han smilende på de fremmødte, og fra sin plads foran dommeren i retssal 32, svarede han beredvilligt og eftertænksomt på spørgsmålene.

»Det har du selv læst i beskederne,« lød det svaret flere gange til senioranklager Rasmus Von Stamm.

Indsmuglingerne skete med både navngivne og foreløbigt ukendte medgerningsmænd, og den blev organiseret ved hjælp af krypterede telefoner af mærkerne EncroChat og SKY ECC.

Her gemte Benarabe sig blandt andet under det ellers anonyme profilnavn 'blondmask'.

Fik kokain fra Holland

Kokainen blev bestilt hos en bagmand i Holland, men ved dagens retsmøde ville han ikke navngivne den hollandske handelspartner.

Ved fredagens retsmøde stejlede den tidligere bandeleder også, da anklageren beskrev, at han skulle have bestilt kokainen i Holland. Selv mente 'Lille A' mere, at der var tale om, at der var indgået en aftale.

»Jeg gør mig i hash,« forklarede han og henviste til en krypteret besked, hvor han havde skrevet: »I only do chocolate«- et slang for hash.

»It's not my domain, bro« lød det i en anden besked på de hemmelige telefoner.

Kokainen blev ifølge ham puttet med på ladningen lidt imod hans vilje. Men når det nu var sendt med, så endte han med at godtage kokainen, der blev solgt videre.

Ved fredagens retsmøde fortalte han, at han hverken før eller siden havde handlet med kokain.

Sendte penge via havala-system

Fra vidneskranken beskrev 'Lille A', at han via den krypterede telefon aftale indsmuglingen. Men det var andre, der håndterede stofferne.

Pengene blev overføret til bagmanden via en såkaldt havala-mand, forklarede 'Lille A'.

Havala-systemet er baseret på tillid, hvor man indbetaler et beløb til en betroet mand i eksempelvis København. Den betroede mand har så en kontakt i modtagerlandet, hvor han så udleverer penge til modparten.

Den betroede mand modtager så en procentdel for at formidle pengene videre.

Sagen udspringer af politiets efterforskning kaldet Operation Hugin. En af aftagerne i sagen, hvor 44-årige Benarabe netop er dømt, var en Satudarah-rocker, der ifølge politiet fik 11 kilo kokain fra narkoligaen, som 'Lille A' var del af.

I sagens tre forhold om hash, har Abdessamade Benarabe tilstået have orkesteret indsmuglingen fra Marokko og til Danmark.

Stod bag indsmugling

Ved dagens retsmøde spurgte anklagerne, om det var 'Lille A' selv, der havde kørt transporterne til Danmark fra Spanien.

»Nej, det var det ikke«, svarede han med et lille grin.

Han organiserede, at hashen blev smuglet til Danmark, hvor den blev delt op og solgt videre til mellemmænd. Det kunne være i portioner på 30 eller 40 kilo.

»Hvor mange penge har du tjent på den indsmugling,« spurgte anklageren.

»Ingen idé,« lød 'Lille A's prompte svar.

Han afviste pure politiets udregning om, at han havde tjent 16.000 kroner pr kilo hash.

Han erkendte dog at have tjent seks millioner kroner på handel med både kokain og hash. Det halve af, hvad politiet mener, han tjente på den illegale handel – nemlig 12 millioner kroner.

I sagen beskrives det også, hvordan en del af fortjenesten blev overført til Marokko, hvor Benarabe har familiære rødder.

Efter en kort samtale med sin forsvarer Jesper Storm Thygesen modtog Abdessamade Benarabe dommen.

