74 et halvt års fængsel.

Det har foreløbig været den samlede straf mod 10 dømte i et særdeles aktivt narkonetværk, som politiet har haft held til at optrevle.

Det er sket under kodenavnet Operation Hugin. Her har efterforskningen og retssagerne afsløret en flittig handel på kryds og tværs mellem personer med tilknytning til forskellige kriminelle bandestrukturer.

Især med kilovis af kokain, men også med store mængder amfetamin og hash.

»Denne sag har mængdemæssigt været i den tunge ende og har været bemærkelsesværdig ved, at flere af de dømte valgte at tilstå i stort omfang. Men især har sagen udmærket sig ved, at vi undervejs i sagen fik adgang til en stor mængde krypteret chatkommunikation, som i et unikt omfang gav et detaljeret indblik i meget konkrete detaljer, som vi normalt aldrig ser,« siger specialanklager Rasmus von Stamm fra anklagemyndigheden hos National enhed for Særlig Kriminalitet.

Politiet begyndte i januar 2020 at fatte interesse for den formodede hovedmand i kokainringen – Satudarah-rockeren Waqas Khurram Iqbal.

Ham havde politiet i noget tid fået mange oplysninger om fra hemmelige kilder, der havde føling med narkomiljøet.

Rockeren så ud til at spille en massiv rolle i den omfattende og givtige bandehandel med kokain.

Politiet fandt 465.000 kroner i kontanter, da betjente 10. august 2020 slog til mod nogle af hovedmændene i narkonetværket. Foto: Politiet Vis mere Politiet fandt 465.000 kroner i kontanter, da betjente 10. august 2020 slog til mod nogle af hovedmændene i narkonetværket. Foto: Politiet

Han var ikke på det tidspunkt straffet i nævneværdig grad tidligere, men havde blandt andet i kraft af sin tilknytning til rockergrupperingen Satudarah alligevel påkaldt sig opmærksomhed fra politiets side.

Den 10. august 2020 slog politiet til mod blandt andre den i dag 38-årige rocker og to af hans såkaldte løbere – Andreas Munch og Alec Brøgger Fejerskov.

I forbindelse med anholdelserne fandt politiet blandt andet to kilo kokain og 465.000 kroner i kontanter.

De tre mænd blev oprindeligt sigtet for handel med samlet godt 164 kilo kokain, 111 kg hash og 27 kilo amfetamin.

Ved anholdelsen af nogle af netværkets hovedfigurer i Operition Hugion blev der også fundet to kilo kokain, der var mærket med et Bentley-symbol. Foto: Politiet Vis mere Ved anholdelsen af nogle af netværkets hovedfigurer i Operition Hugion blev der også fundet to kilo kokain, der var mærket med et Bentley-symbol. Foto: Politiet

Trioen har nu i tilståelsessager alle fået kraftige fængselsdomme på henholdsvis 15, 15 og 8 års fængsel for omgang med op til 100 kilo hård narkotika.

I sagen har politi og anklagemyndighed fået betydelig hjælp af, at det lykkedes at få indblik i en krypteret Samsung Knox-telefon, som blev fundet under en ransagning hos netværket.

Den indeholdt et udførligt narkoregnskab, og Satudarah-rockeren skrev blandt andet under dæknavnene »MrNinjaWorrier«, »BlondScorpion« og »KKK«.

Han anslog ifølge retsbogen fra hans tilståelsessag i Københavns Byret, at han havde betalt »et par hundrede tusinder« for den krypterede telefon med numre på sælgere og købere af narko, da han i sommeren 2019 fik den tilbudt af en person, som han ikke ønskede at afgive forklaring om.

Efterforskningen i Operation Hugin har ifølge politiet vist, at der er blevet handlet kokain og anden hård narko på kryds og tværs af bandegrupperingerne. Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL Vis mere Efterforskningen i Operation Hugin har ifølge politiet vist, at der er blevet handlet kokain og anden hård narko på kryds og tværs af bandegrupperingerne. Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL

Rockeren erkendte under retssagen, at han på godt et år havde tjent 910.000 kroner på handel med ikke under 100 kilo kokain og 160.000 kroner på omkring 80 kilo hash.

Han betegnede sig selv som »indlandssælger« og afviste at have noget med indsmugling af stofferne at gøre.

Organiserede kriminelle i store dele af verden nåede i årevis at bruge de avancerede EncroChat-telefoner, som de på grund af kryptering troede var fuldstændig sikre mod aflytning og udlæsning fra politiets side.

Derfor skrev de kriminelle tilsyneladende helt uden filter frit til hinanden, men omkring 2019-2020 lykkedes det franske og hollandske myndigheder at knække krypteringen, så man i realtid diskret kunne følge med i de kriminelles kommunikation fra sidelinjen.

De dømte i narkonetværket var i høj grad belastet af oplysninger på de særlige EncroChat-telefoner, som de troede ikke kunne læses af politiet. Det kunne telefonerne dog. Foto: Europol Vis mere De dømte i narkonetværket var i høj grad belastet af oplysninger på de særlige EncroChat-telefoner, som de troede ikke kunne læses af politiet. Det kunne telefonerne dog. Foto: Europol

Siden er materialet fra EncroChat-telefoner blevet delt med myndighederne i mange lande – herunder Danmark.

Det har efterfølgende spillet en uhyre central rolle i bevisførelsen i flere alvorlige straffesager herhjemme.

Men endnu mangler der en endelig blåstempling fra Højesteret på, at materialet fra den knækkede beskedtjeneste kan anvendes som bevismateriale.

Også under sagerne i Operation Hugin-komplekset har EncroChat-materialet givet et helt unikt indblik i, hvordan der konkret er blevet handlet med narko i store mængder.

Godt 74 års fængsel har det kostet foreløbig 10 dømte i narkonetværket at forsyne danske købere med blandt andet kokain. Arkivfoto. Foto: David Leth Williams Vis mere Godt 74 års fængsel har det kostet foreløbig 10 dømte i narkonetværket at forsyne danske købere med blandt andet kokain. Arkivfoto. Foto: David Leth Williams

Eksempelvis kunne politiet under efterforskningen se på hemmelig videoovervågning ved en af hovedpersonernes bopæl, at han kom hjem med en stor, blå Ikeapose over skulderen. Efterforskerne havde en idé om, at der kunne være tale om narko, fordi der i et beslaglagt regnskab for den pågældende dag stod »Hentet 10 kg«.

Detaljegraden gik dog betydeligt i vejret, da der i EncroChat-kommunikationen senere viste sig at stå, at en navngiven person skulle hente stoffet og betale et bestemt beløb for det.

»EncroChat har bare lagt et ekstra lag på lagkagen i bevisførelsen. Jeg har aldrig set noget lignende. Det har virkelig sat flere af de tiltalte skakmat, når efterforskerne i forvejen også havde observationer, hemmelige aflytninger, videoobservationer og hemmelige ransagninger til at understøtte bevisførelsen,« siger specialanklager Rasmus von Stamm.

Det har i Operation Hugin medvirket til, at der kunne fældes dom over en række ret højt profilerede figurer i forskellige grupperinger i den kriminelle verden, som tilsyneladende har handlet narko med hinanden på kryds og tværs af bandestrukturerne.