Svinepesten spreder sig hos vores naboer.

For under to uger siden blev der fundet svinepest på en gård ved den nordvestjyske by Rostock, og i dag har de tyske myndigheder meddelt, at der er fundet et smittet vildsvin syd for Rostock nær byen Marnitz. Det skriver Finans.

Hvis svinepesten kommer til Danmark, vil eksporten af svinekød til Kina og Japan blive stoppet. Et vigtigt marked hvor der omsættes for milliarder.

For hvis svinekødet hovedsageligt bliver solgt i EU-landene, vil priserne blive presset ned, som vil føre til store tab for svineproducenterne.

Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig virus hos svin.

Svinepest kan ikke smitte mennesker.

Over 80 procent af de svin, der får sygdommen, dør efter få dage.

Der findes ikke nogle behandlinger mod virussen.

Der har ikke været svinepest i Danmark.

Danmark har opført et 70 kilometer langt hegn i Sønderjylland langs grænsen til Tyskland i forsøg på at holde smitten ude.

Lande, der rammes af svinepest, bliver med det samme udelukket fra en række eksportmarkeder.

Afrikansk svinepest findes i øjeblikket i Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tyskland og Ungarn blandt vildsvin eller i grisebesætninger. Kilder: Ritzau, Fødevarestyrelsen og Finans

Svinepesten spredte sig fra Rusland og Hviderusland i 2014 til de baltiske lande og Polen.

Først var det hovedsageligt vildsvin, der blev ramt, men smitten har også ramt gårde og har spredt sig videre rundt.

Det er gået hårdest ud over vildsvine-farmene i Østeuropa, hvor der har været titusindvis af udbrud i løbet af årene. Her er grisene blevet aflivet og skaffet af vejen.

I september 2020 trak smitten vestpå og ind i det østlige Tyskland. Her blev smitten inddæmmet, så den kun var at finde tæt på den polske grænse, hvor de smittede grise blev holdt bag et hegn. Men nu er den altså trukket vestpå.