Svinepesten er brudt ud på en grisefarm, og nu skal dyrene aflives.

Der er tale om 53.000 grise på den danske svinefarm Idavang, der er placeret i Rusland.

»Vores medarbejdere på farmen i Rusland fik i går (8. september, red.) mistanke om svinepest, da de observerede et antal døde og syge søer. Der blev sendt blodprøver til de lokale veterinærmyndigheder, som nu har meldt tilbage, at der er tale om svinepest,« sigerJytte Rosenmaj, der er næstformand i Idavangs bestyrelse, til Finans.

Farmen skal derfor tømmes for dyr, hvorefter der skal gøres rent. Desuden skal farmen stå tomt i op til et halvt år for at komme svinepesten til livs.

Det vil gå ud over produktionen, som vil tage et års tid at genetablere på samme niveau som før.

Det er dog ikke første gang, at den danskejede virksomhed, der driver svinefarmen, har været udsat for svinepest.

For på deres to svinefarme i Lithaun har de måtte aflive 20.000 grise.

Men hvordan svinepesten kom ind på farmene i første omgang, er en gåde for Idavang, oplyser Jytte Rosenmaj.