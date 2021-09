2020 har ramt hårdt hos den københavnske kaffekæde Riccos Kaffe.

For det seneste årsregnskab har budt på et minus i millionklassen.

Det skriver mediet Fødevarewatch.

Ifølge årsregnskabet for 2020 klarede Riccos Kaffe sig igennem pandemiens år med et årsresultat på minus 1,35 millioner kroner.

Riccos Kaffebar på Stefansgade på Nørrebro. Foto: Benita Marcussen Vis mere Riccos Kaffebar på Stefansgade på Nørrebro. Foto: Benita Marcussen

Det var ellers begyndt at se mere end godt ud for Riccos Kaffe, der står bag den københavnske kaffekæde Riccos Kaffebar. 2019 bød på hårdt arbejde, sene arbejdstimer og en direktør, der selv påtog sig jobbet som flaskedreng og huslejeforhandler, samt de første sorte tal på bundlinjen i tre år efter flere år med millionstore underskud.

»Jeg har haft nogle lorte-regnskabsår og nogle partnere inde over, som ikke fungerede, men jeg fik samlet stumperne op, vendt skuden og gik faktisk ind i et 2020, der så rigtig lovende ud. Men så blev jeg slået fuldstændig tilbage til start på den hårdest tænkelige måde,« fortæller administrerende direktør Ricco Sørensen.

Ricco Sørensen peger også på, at han er særligt frustreret over, at samfundet i hans øjne ikke har løftet i fællesskab, sådan som det ellers praler af at gøre.

Her fortæller han, at det især er kompensationsordningen, som ikke har givet de penge, som Riccos Kaffe har mistet.

Riccos Kaffe ligger i øjeblikket på noget, der minder om indeks 80 – vel og mærket i forhold til 2020-niveau – og selskabet forventer ifølge 2020-regnskabet positiv drift fra andet halvår af 2021.

Til gengæld er der nu opstået et problem, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. For der har været perioder, hvor de må lukke kaffebarer, da de har manglet medarbejdere, som i stedet er blevet podere end at gå baristavejen.

Riccos Kaffe blev stiftet i 2017, og virksomheden har i dag omkring 88 ansatte og 17 filialer spredt ud over København.