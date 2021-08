I Herning er store dele af den gamle busterminal spærret af, og både politi og hjemmeværnet er til stede.

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller til B.T., at de er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold.

Præcis hvad det mistænkelige forhold handler om, kan politiet ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

De kan heller ikke oplyse, om der er kommer nogen til skade under det mistænkelige forhold.

Ifølge Herning Folkeblad er der dog tale om et knivstikkeri, men det har politiet ikke kunnet bekræfte overfor B.T.

Hvor længe der vil være spærret af i området, kan politiet heller ikke sige noget om, men de beder folk om at følge anvisningerne for det lukkede område.

»Der er spærret af, og der skal man følge politiets anvisninger,« siger Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Opdateres...