Skateboardstjernen Terry Kennedy er havnet i enorme problemer i USA.

Han er nemlig blevet anholdt og sigtet for mord. Det skriver TMZ.

Mediet tilføjer, at Terry Kennedy kan se frem til at tilbringe resten af sit liv i fængsel, hvis han bliver dømt i retten.

Amerikaneren er sigtet for at have dræbt 23-årige Josiah Kassahun. Skateboarderen skulle have angrebet ham på et motel i Illinois i sidste uge.

Den unge mand døde af sine skader fra overfaldet i løbet af weekenden. Derfor var Terry Kennedy allerede i retten for første gang i mandags.

TMZ skriver videre, at der på nuværende tidspunkt ikke er flere detaljer i sagen eller et klart motiv.

Det tog ikke ordensmagten lang tid at lokalisere og anholde skateboardstjernen, da Josiah Kassahun var død af sine skader fra angrebet.

Og mord er ikke det eneste, som Terry Kennedy er blevet anklaget for. Han er ligeledes blevet anklaget for at have truet en offentlig embedsmand.

Det amerikanske medie fortæller afsluttende, at de har forsøgt at få en kommentar fra lejren omkring Terry Kennedy, men uden held i første omgang.

Hvis ikke man har set Terry Kennedy konkurrere, så kan du også stifte bekendtskab med ham på tv-skærmen. Han er således en del af videospillet 'Skate'.