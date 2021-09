Nordjyllands Politi havde 31. august travlt med at fange narkobilister.

Hele tre sigtelser for kørsel under påvirkning af narkotika blev det til.

Om formiddagen standsede en patrulje en bilist på Melbyvej ved Fyrkilde. Den 45-årige fører af bilen havde små pupiller, hvorfor patruljen mistænkte ham for at være under påvirkning.

Manden blev bedt om at lave en narkotest, og den gav udslag for amfetamin. Politiet konstaterede desuden, at manden tidligere havde fået frataget førerretten. Derfor blev han sigtet og anholdt for narkopåvirket kørsel og at køre bil uden kørekort.

Ved middagstid var det så en 39-årig mand, der blev standset i nærheden af Vittrup. Her gav narkometeret udslag for både amfetamin og metamfetamin. Og så indkasserede han ligeledes en sigtelse og anholdelse for narkopåvirket kørsel.

Fangsten af narkobilister stoppede dog ikke her. Om aftenen indtraf endnu en sag.

På Hirtshalsmotorvejen nær Brønderslev kørte en 30-årig bilist galt, da han forsøgte at overhale en lastbil og ramte dens påhængsvogn.

Ingen personer kom til skade ved uheldet, men den 30-årige mand blev bedt om at lave en narkotest, og her var det så cannabis, der gav udslag.

Manden blev sigtet og anholdt for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, ligesom han også blev sigtet for manglende agtpågivenhed i trafikken.

I alle tre sager er der blevet udtaget en blodprøve, der skal bruges som bevismateriale i sagerne.