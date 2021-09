Ryanair har set sig varm på et hurtigt comeback og snart er de på niveau som før pandemien.

Det sker blandt andet med lavere priser end priserne inden coronapandemien.

Sådan lyder det fra Michael O'Leary, topchef i Ryanair, på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag ifølge Finans.

Det irske lavprisselskab, som er Europas største, forventer, at man allerede til oktober, at kapaciteten vil være på niveau med før pandemien. Forudsætningen er, at covid-19 ikke blusser op og medfører restriktioner.

Ryanairs direktør Michael O'Leary ved pressemødet i Bruxelles. Foto: HADRIEN DURE Vis mere Ryanairs direktør Michael O'Leary ved pressemødet i Bruxelles. Foto: HADRIEN DURE

»I løbet af vinteren vil billetpriserne begynde at stige, men de vil fortsat være lavere end før Ccovid-19 Vi forventer ikke, at priserne vil være tilbage til det tidligere niveau før i sommeren 2022,« lød det fra Michael O'Leary på pressemødet.

Ryanair forventer dog ikke at kunne fylde deres fly fuldt ud. Michael O'Leary forudser, at man vil ende med at flyve med 15-20 procent tomme sæder, mens den andel var 7-8 procent før pandemien. Og derfor vil selskabet tilbyde endnu lavere priser for at lokke flere kunder til.

Ryanair fløj i august med en kapacitet på op til 80 procent af niveauet fra samme måned i 2019. Det forventer man vil stige til 90 procent i september, og i oktober forventer selskabet at udbyde det samme antal sæder som for to år siden. Dermed er man blandt de flyselskaber, som har haft det hurtigste comeback efter pandemien.

Ryanair har store ambitioner om at øge sin markedsandel efter covid-19. Flyselskabet har nemlig bestilt hele 210 Boeing 737 MAX fly, der hver har 197 sæder.