Anklageskriftet er alenlangt i sagen, hvor en 31-årig mand fredag har været for Retten i Aalborg.

En af de mest alvorlige anklager er en episode, der udspillede sig i Hobro 27. oktober 2020.

Her er den 31-årige tiltalt for at have stukket en anden person i halsen med, hvad der beskrives som en savtakket køkkenkniv.

Den forurettede pådrog sig flere snit- og stiklæssioner i halsen, ansigtet, hårbunden og skulderen og måtte efterfølgende syes, indlægges og opereres på hospitalet.

Den 31-årige opholder sig i øjeblikket på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Og her er manden ligeledes tiltalt for vold. Ifølge anklageskriftet har han angrebet personalet på afdelingen tilbage i januar 2021.

Mens han var varetægtsfængslet, slog han to ansatte i hovedet med knytnæveslag og kastede desuden en stol efter dem, som ramte den ene i hovedet.

En lignende episode, der udspillede sig i februar 2020, er manden også tiltalt for. Her har han fremsat trusler om vold samt slået to pædagoger i hovedet med knyttet hånd.

Manden er desuden tiltalt for adskillige tyverier, indbrud, hærværk og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden en fastsat længstetid. Desuden nedlægges der påstand om erstatning for knap 22.000 kroner.

Hvordan fredagens retsmøde har udspillet sig står i det uvisse.

Anklagemyndigheden er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse, og forsvarer til tiltalte oplyser, at de ikke har nogen kommentarer til sagen.