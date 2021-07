Modtager du en sms, hvor afsenderen udgiver sig for at være Statens Serum Institut (SSI), skal du ikke åbne den og ikke klikke på linket.

SSI sender nemlig slet ikke beskeder ud til borgere med links i, så modtager man sådan en, er det højst sandsynligt et forsøg på svindel.

Formentlig it-kriminalitetsformen kendt under navnet ‘smishing’ - 'fishing' bare i sms-form.

Det skriver SSI på sin hjemmeside.

Svindel-sms'er fortsætter desværre med at være i omløb. Beskeden på billedet blev således modtaget i går. Klik ikke på sms'ens link, men slet i stedet for sms'en.

Formålet med smishing er at franarre brugere vigtige oplysninger som eksempelvis vigtige adgangskoder til NemID og andet.

Allerede i slutningen af april advarede SSI mod smishing-beskeder, men de er altså stadig i omløb.

Modtager du en sms, der ligner den på billedet, så er beskeden fra SSI klar:

Klik ikke på linket. Svar ikke på beskeden. Slet den.