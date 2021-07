Det voldsomme vejr flere steder i landet medfører, at man skal passe ekstra meget på, når man opholder på eller ved havet.

Der er nemlig tirsdag fortsat risiko for skybrud og voldsomt vejr, der kan gøre det farligere at bade og sejle.

»Hvis man hører tordenbrag eller ser lyn, skal man skynde sig op på stranden og søge ly – allerbedst i en bygning eller i en bil med fast tag og lukkede vinduer,« fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Der er ikke større sandsynlighed for at lyn slår ned i vand fremfor på land, men når lyn rammer vand, kan det brede sig i alle retninger, og det kan gøre det farligt at opholde sig i vandet, advarer Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden om i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke alle steder, man skal søge ly for tordenvejret.

»Er der ikke et sted, man kan søge ly, er det bedste alternativ at sætte sig på hug og krumme sig sammen, så man bliver så lille som mulig. Lynet slår ned i genstande, der stikker op fra jorden, så søg aldrig ly under et træ,« siger Anders Myrhøj.

Skal man ud og sejle anbefales det, at man undersøger vejret grundigt inden. Vinden kan pludselig blive kraftig, og skulle uheldet ske, at lynet slår ned i masten, kan det være farligt.

»Det er heldigvis relativt sjældent, at både bliver ramt af lynet, men det kan beskadige elkabler i masten og lanterner samt radioudstyret, hvilket er kritisk,« siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

DMI bekræfter, at mandagens våde vejr med voldsomme lokale byger fortsætter tirsdag.

»Nogle steder vil det føles som det samme som mandag. Bliver du ramt af det, tænker du: 'Shit!' Der er stadig rimelig gode chancer for at få regn i hovedet i Jylland,« siger Bolette Brødsgaard fra DMI.

Men i modsætning til mandag, hvor det primært var det vestlige Danmark, der blev ramt af vandmasserne, er det tirsdag de færreste steder i landet, der kan føle sig sikre.

Der kan allerede fra morgenstunden være hårde byger rundt omkring, men det værste vejr kommer formentlig først senere på dagen.

»Nu er det i hele landet, vi har også Østsjælland med. Der er kun få byger rundt omkring indtil videre, men i løbet af eftermiddagen bliver lidt saftigere og kraftigere. Undtagen på Bornholm,« fortæller Bolette Brødsgaard.