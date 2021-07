En voldsom episode udspillede sig mandag aften på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde

En 30-årig mandlig patient gik pludselig amok og tildelte knytnæveslag til tre af de ansatte på centret. Én gik det værre ud over end de andre.

»Der er foregået et overfald, eller et angreb, primært med de bare næver. Der er primært én forurettet, men der kom to til tre andre plejere til undsætning, der også var involveret«, siger kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til B.T.

Patienten fik i forbindelse med episoden hjertestop, og der måtte ifølge politiets oplysninger benyttes en hjertestarter på stedet for at holde patienten i live. Han er nu indlagt på en anden afdeling, hvor han bliver behandlet.

Politiet var massivt til stede ved det psykiatriske center. Foto: presse-fotos.dk. Vis mere Politiet var massivt til stede ved det psykiatriske center. Foto: presse-fotos.dk.

Den voldsomme episode opstod efter en mindre uoverensstemmelse mellem plejer og patient, der pludselig eskalerede.

»Det startede ud fra en ganske harmløs batalje. Den her 30-årige mand var voldsomt utilfreds og reagerede meget voldsomt«, siger Martin Bjerregaard.

Episoden er ifølge Midt- og Vestsjællands Politi ikke ualmindelig, da de ofte bliver kaldt ud for at bruge fysisk magt over for udadreagerende patienter.

I denne sag nåede de dog slet ikke der til.

»Dramatikken i de indledende minutter var usædvanlig, men da vi nåede derud, var der allerede styr på situationen. Det var ikke sådan, at blodet flød. Der var tale om det, man kalder almindelig vold med de bare næver,« siger Martin Bjerregaard.

Politiet afventer nu, om de forurettede vil anmelde episoden som en arbejdsrelateret skade.