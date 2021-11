»Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der har ramt bilen, men vi ser med stor alvor på sagen.«

Sådan siger Michael Karstenskov, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Han henviser til en episode søndag aften mellem klokken 21.15 og 22.15.

Her kom en 57-årig kvinde kørende i nordgående retning på motorvejen øst for Aalborg, da hendes bil blev ramt af en genstand, der beskadigede bilens forrude.

Genstanden ramte forruden, da kvinden kørte under broen, hvor Byplanvejen går henover motorvejen.

Det er ikke lykkedes politiet at finde genstanden, og derfor er det endnu uvist, hvad det er, der har ramt forruden.

»Vi spærrede motorvejen af i et par timer, mens vi ledte med hunde, men vi fandt ikke noget,« siger politikommissæren.

Derfor søger politiet nu efter hjælp fra offentligheden.

»Det, vi gerne vil have belyst, er, om der er nogen, der har set noget mistænkeligt. Der er villakvarterer på hver side af motorvejen. Så hvis nogen for eksempel har været ude og lufte hund, kan det være, de har set noget,« siger han.

Om det er en bevidst handling, eller om der er tale om en tilfældighed, kan politiet endnu ikke slå fast.

»Jeg kan hverken be- eller afkræfte, at der her været personer involveret. Vi efterforsker bredt,« siger Michael Karstensen.

Den 57-årige kvinde er ikke kommet til skade, men hun er dog påvirket af situationen.

»Vi afhørte hende i går og har talt med hende igen i dag. Hun er meget chokeret over det. Det er meget naturligt,« siger Michael Karstensen.

Vidner med relevante oplysninger i sagen kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.