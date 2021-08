Dansk Folkeparti kræver, at regeringen kommer med en fuldstændig redegørelse for, hvordan det kunne lade sig gøre for et udvist bandemedlem at snige sig med på et evakueringsfly fra Afghanistan.

»Det er en sag, vi vil bede regeringen kulegrave fuldstændigt,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører for DF.

Søndag klokken 13:15 landede et SAS-fly i Københavns Lufthavn med 131 evakuerede personer fra Afghanistan ombord. En af dem var en 23-årig afghaner med tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.

Manden er dømt til udvisning af Danmark for bestandigt og blev 12. juli 2021 udsendt til Afghanistan. Nu er han tilbage igen, og kan umiddelbart ikke sendes tilbage, da Danmark har stoppet for hjemsendelser til Afghanistan.

Dansk Folkerpartis retsordfører Peter Skaarup kræver en forklaring på, hvordan det kunne lykkes et udvist bandemedlem at snige sig med på et evakueringsfly. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er jo uholdbart, at man bare tager bandemedlemmer hjem på den her måde og ikke har tilstrækkelig styr på, hvem der kommer med de her fly,« siger Peter Skaarup.

På et pressemøde om situationen i Afghanistan 15. august sagde udenrigsminister Jeppe Kofod, at det enorme tidspres, som evakueringerne foregår under, gør, at der vil kunne blive begået fejl i Kabuls Internationale Lufthavn:

»Der vil blive begået fejl. Vi vil kunne tage nogle med, som ikke når at blive sikkerhedstjekket så grundigt, som vi kunne ønske,« sagde Udenrigsministeren under pressemødet.

Peter Skaarup mener dog ikke, at Udenrigsministeren kan undskylde sig med, at situationen i Afghanistan er kaotisk.



»Selv om det hele var meget kaotisk, er det problematisk, for nu kommer vi til at sætte et helt apparat i sving i forhold til den her person, og hvornår kommer han hjem og væk fra Danmark igen. Udenlandske bandemedlemmer skal hjem. Nu importerer regeringen endda nogen hertil,« siger Peter Skaarup.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Foto: Philip Davali



Peter Skaarup mener, at der burde have været en grundig screening af alle inden afgang til Danmark.

»Udenrigsministeren og Forsvarsministeren bærer hovedansvaret for, at det har været kaotisk, fordi de brugte tiden på alt muligt andet hen over weekenden, mens det hele brændte sammen i Kabul. Det har været hastværk, og regeringen ligger, som den har redt,« siger han.

Manden er dømt for ulovlig besiddelse af skydevåben. Han kom angiveligt ombord på SAS-flyet ved at udgive sig for at være sin bror.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.